ورش فنية لاكتشاف مواهب الأطفال

خولة علي (دبي)

يقدم مركز هند السبوسي للفنون دورات وورشاً فنية للأطفال تجعل صيفهم أكثر متعة وفائدة، انطلاقاً من 1 أغسطس ويستمر لأسبوعين. ويأتي ذلك ضمن سعي المراكز المجتمعية والفنية إلى توفير أنشطة صيفية لاكتشاف مواهب الأطفال وتطوير مهاراتهم وصقلها.

وتشير الفنانة التشكيلية هند السبوسي إلى أن الأنشطة والورش الفنية تساهم بشكل كبير في منح الطفل فوائد نفسية وجسدية وعاطفية، وتتيح له الكشف عن مهاراته وميوله وهواياته التي يفضلها، وتحفز الطاقة الإيجابية وتفرغ الضغوط النفسية التي قد يعاني منها خلال السنة الدراسية.

ويقدم المركز ورشاً متنوعة، منها الرسم المباشر، فن الطباع، فن التلوين، تعلم الأشكال، أساسيات الرسم الزيتي، فن القص واللصق، الرسم على الأقمشة، الزراعة البسيطة، وفن التطريز. ويضم المرسم الحر ورشاً مختلفة تقام على فترتين صباحية ومسائية، وتستقبل 25 طفلاً من عمر 7 - 15عاماً.

أثر الدورات

تؤكد هند السبوسي على أهمية هذه الدورات في نزع صفة الانطوائية، والشعور بالثقة واكتساب فن استخدام الأدوات والخامات من حوله بطرق ذكية وإبداعية، وإشباع حاجته إلى التعبير الحركي، كما تعمل على تنمية التذوق الجمالي لديه من خلال ملاحظة الألوان وتناسقها ودمجها. وتعرِّفه على أشكال الأشياء وملمسها وحجمها ولونها وخامتها.وتلفت السبوسي إلى أن هذه الورش تحقق إقبالاً جيداً من الأطفال، لأن المجتمع أصبح أكثر وعياً بأهمية الأنشطة في تنمية القدرات وإبعادهم عن الأجهزة اللوحية والألعاب الإلكترونية والشبكة العنكبوتية. كما تساهم في إدخال السعادة في نفوس الأطفال عند إنجازهم لمهامهم الفنية وشعورهم بالفخر بها.

نصائح

وتتحدث السبوسي عن أهمية دور الوالدين، في تربية أطفال أكثر توازناً، بانتزاعهم من عالمهم الافتراضي، ليستطيعوا اكتشاف ما لديهم من مواهب ومواطن ضعف وقوة، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع على تجارب الآخرين.