كيف يزيد «الحي السكني» سعادتك؟

د. شريف عرفة

هل تحب المنطقة التي تعيش فيها؟

هل أنت مرتبط بها وتشعر بالألفة حين تتحدث مع شخص يسكن في المكان نفسه؟

لو كانت الإجابة نعم، فهذه أخبار سارة. لأن انتمائك وارتباطك النفسي بالمكان الذي تعيش فيه يحقق العديد من المكاسب النفسية.

البروفيسور تيجان كرويس Tegan Cruwys الأستاذ مشارك وإخصائي علم النفس الإكلينيكي بالجامعة الوطنية الأسترالية، أجرت عدداً من الدراسات النفسية حول ما يسمى بهوية الحي السكني أو neighborhood identification وكيفية زيادتها، ومدى تأثيرها على صحتنا النفسية وسعادتنا في الحياة..

وللتعرف على تفاصيل الموضوع كان لنا معها هذا الحوار:

ما المقصود بالهوية المكانية؟

الهوية المكانية أو هوية الحي السكني تشير إلى إحساسنا الذاتي بالتميز الذي نحصل عليه من مجتمعنا المحلي القائم على المكان الذي نعيش فيه. إنه الشعور بأنك «تنتمي» إلى منطقتك، وهذا جزء مهم من الطريقة التي ترى بها نفسك وتصف هويتك الذاتية.

لماذا يعتبر هذا الإحساس مهماً؟

الشعور بالانتماء لمكان المعيشة أمر مهم لأنه يحقق عدداً من الفوائد لصحتنا النفسية، مثل التي تتحقق من هوياتنا الاجتماعية المختلفة شعلى سبيل المثال، مع العائلة أو المهنة أو الهواية... إلخ». الإحساس بهذه الهوية يساعد في تعزيز الشعور بالدعم ممن حولنا، والشعور بوجود هدف مشترك يجمعك بمن يشاركونك هذا الانتماء وهو ما يؤدي إلى زيادة التماسك الاجتماعي بشكل عام.. بالإضافة إلى ذلك، هناك فوائد طويلة الأمد مثل تقليل الشعور بالوحدة وزيادة الرفاه/ السعادة وتحسين الصحة النفسية للأفراد.

كيف يمكن زيادة هذا الشعور؟

هناك إجراءات صغيرة التي يمكن لسكان الحي الواحد القيام لزيادة الإحساس بالهوية مشتركة فيما بينهم. على سبيل المثال، عن طريق إنشاء مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي لترتيب فعاليات مشتركة «مثل مجموعات ممارسة الرياضة في الحي كالجري وركوب الدراجات..» أو دعوة الجيران لحفل أو مناسبة اجتماعية، أو تقديم خدمات أو مساعدات خيرية للذين يواجهون متاعب مادية في المنطقة، وما إلى ذلك من أنشطة اجتماعية.

السعادة المجتمعية

ما يثير الاهتمام في هذا التصور هو أنه يُخرج مفهوم «السعادة» من الإطار الفردي الأناني الذي ينحصر في تحقيق الأهداف الفردية، إلى صورة أكثر شمولاً واتساعاً. حيث تقترن السعادة الحقيقية بالمجتمع ككل. حيث انتماؤنا للمكان الذي يحتوينا وشعورنا بهوية مشتركة تربطنا بمن حولنا لا يفيد المجتمع فقط، بل يحسن من صحتنا النفسية كذلك!

وهو ما يذكرنا بأقوال مأثورة وحكم شعبية كثيرة، توصي بالجار وتحض على حسن الجيرة، وتعتبر أن اختيار الجار أهم من اختيار الدار.