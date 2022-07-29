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رغم موجة إغلاق كبيرة.. إقبال القراء يزيد عدد المطبوعات

رغم موجة إغلاق كبيرة.. إقبال القراء يزيد عدد المطبوعات
30 يوليو 2022 00:02

لندن (الاتحاد) 

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كشف تقرير حديث أن 33 صحيفة بريطانية محلية أغلقت أبوابها منذ سبتمبر 2020. لكن صحفاً جديدة ورقية ورقمية صدرت بأعداد تتجاوز ما تم إغلاقه.
وقال التقرير الذي نشر موقع برس جازيت مقتطفات منه إن 27 صحيفة مطبوعة صدرت خلال الفترة نفسها ، مما يجعل الخسارة تنحصر في فقدان ست صحف فقط. وبالنسبة للصحف الرقمية، فقد تم إغلاق ثلاث منصات رقمية، لكن تم إطلاق 41 منصة جديدة من سبتمبر 2020 حتى يوليو 2022.
وبلغ إجمالي الصحف التي جرى إغلاقها منذ 2005 نحو 271 جريدة محلية.
وقد تراجع معدل الإغلاق في السنوات الخمس الأخيرة بدرجة كبيرة وسط موجة انتعاش ملحوظة في صدور العديد من المطبوعات الجديدة سواء الورقية أو الرقمية مع تزايد إقبال الأجيال الشابة على متابعة أحدث الأخبار في شتى المجالات.

المطبوعات الورقية
بريطانيا
الصحف البريطانية
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