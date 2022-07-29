راشد الماجد: أعدكم بألبوم قريبا

مراد اليوسف (دبي) كشف الفنان السعودي راشد الماجد عن نيته إصدار ألبوم غنائي جديد، لم يحدد موعداً لطرحه، لكنه أكد أنه قريب من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "الجمهور الحبيب. شكراً من القلب لكل من هنأني بيوم ميلادي"، وأضاف: "الوعد قريب إن شاء الله بألبوم راح ينال إعجابكم". وكان راشد الماجد قد تلقى مئات التهاني من فنانين وشعراء وأهل الوسط الفني والجمهور، فما كان منه إلّا أن رد عليهم جميعاً بتغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر". وأصدر الماجد عبر قناته على "اليوتيوب" أغنية "دويتو" مع الفنان فؤاد عبد الواحد حملت عنوان "مليون مرة"، وحققت أكثر من 40 مليون مشاهدة، وهي من ألحان أدهم وتوزيع سيروس، وأغنية وطنية "هذا الإماراتي" من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار، وألحان ماجد عبدالله، وتوزيع حاتم منصور، إهداء إلى الشعب الإماراتي، حيث تقول مقدمتها: هذا الإماراتي.. بأخلاقه وطبعه كلّه وفا لداره.. ولناسه وربعه قول وفعل طيّب من أصله الطيّب والحَب من بَذره والماي من نبعه تعرف صفا ذاته من صدق وقفاته ويعزّك بعزّه.. وبطيب شيماته هذا ولد زايد.. معروفة فزعاته هذا أخو شما.. طبع الوفا طبعه