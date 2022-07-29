«حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تستضيف دورة التصوير الضوئي
«حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تستضيف دورة التصوير الضوئي
29 يوليو 2022 16:58
دبي (الاتحاد) استضافت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز دورة تدريبية حول التصوير الضوئي نظّمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث، وشارك فيها طلاب وطالبات من مختلف مدارس الدولة، وذلك في إطار الشراكة المؤسسية وخدمة المجتمع. وانعقدت الدورة في مقر مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز لمدة أسبوعين، وشهدت تدريباً مكثّفاً للطلاب والطالبات المشاركين على أساسيات وفنون التصوير الضوئي لتنمية مهاراتهم في هذا المجال. وشهد حفل تكريم المشاركين في الدورة حضوراً من مؤسسة حمدان التعليمية وجمعية توعية ورعاية الأحداث والمهتمين بمجال التصوير الضوئي والطلبة المتدربين. وتضمّن كلمة لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وكلمة لجمعية توعية ورعاية الأحداث وكلمة مثّلت الطلبة المشاركين في الدورة، والذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الدورة التي وسعت مداركهم في عصر الميديا الاجتماعية والمحتوى الرقمي. وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: تأتي مشاركة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في تنظيم هذه الدورات التدريبية واستضافتها من منطلق حرصها على المساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تمكين البرامج التعليمية الموجهة للطلبة وتنمية معارفهم ومهاراتهم ودعم المؤسسات المجتمعية ولاسيما الجمعيات المعنية بخدمة المجتمع التعليمي لا سيما تلك المؤثرة في تعزيز الإبداع والابتكار وإثراء المشهد الثقافي والابداعي لدولة الإمارات على الخريطة العالمية.
وقال المهيري: إن مؤسسة حمدان ترتبط مع جمعية توعية ورعاية الأحداث بشراكة استراتيجية باعتبارها من المؤسسات النشيطة والمبادرة في تصميم وتنفيذ البرامج المتخصصة. وأوضح أن دورة التصوير الضوئي التي تم تنفيذها على مدى أسبوعين استهدفت الطلبة في فترة الإجازة الصيفية من خلال إتاحة فرصة أكاديمية في مجال ابداعي مهم. وأضاف: ساهمت الدورة في دعم مجالات الفنون التصويرية والموهوبين والمبدعين والارتقاء بجودة التصوير الضوئي من خلال تسليط الضوء على أفضل التوجهات والتقنيات العالمية المعتمدة في مجال التصوير.ويمثل التصوير أحد الفنون الإبداعية والثقافية وأحد أدوات الاتصال المهمة لا سيما مع الأهمية المتزايدة الذي يكتسبها الإعلام الرقمي حالياً، لذلك أقيمت هذه الدورة التدريبية لتدريب المشاركين على أساسيات التصوير الضوئي وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في هذا المجال الحيوي. وأشاد الأمين العام لمؤسسة حمدان بنجاح الدورة ومستوى أداء المشاركين فيها. وأشاد الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث بدور مؤسسة حمدان في دعم التعليم على مختلف المستويات وحرصها على رعاية البرامج والأنشطة المعرفية والمهارية في المجتمع. وأوضح أن الجمعية وبتوجيهات ومتابعة رئيس مجلس إدارتها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم تولي اهتماماً خاصاً للبرامج الطلابية في الفترة الصيفية، وتسعى إلى استثمار الفرص المتاحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع للاستفادة منها في شغل أوقات فراغ الطلبة بما هو نافع لهم وللمجتمع. وفي سبيل تحقيق ذلك ترتبط بشراكات استراتيجية مع المؤسسات وخاصة المعنية بالتعليم والأحداث. وأكّد الدكتور عبدالله أن الجمعية تتطلع إلى مزيد من التعاون مستقبلاً مع مؤسسة حمدان في تنفيذ المزيد من الأنشطة المتخصصة. وأضاف: دورة التصوير الضوئي التي تم تنفيذها مع مؤسسة حمدان حققت أهدافها وأظهرت نماذج متميزة من أبنائنا الطلبة الشغوفين للمعرفة ونتائج ممتازة عكستها نتاجاتهم الفنية الراقية وطرائق التعبير الفنية المتنوعة. وعبّر الأمين العام للجمعية عن سعادته بنجاح الدورة ومستوى الوعي والتعاون لدى المشاركين والمتطوعين وأولياء الأمور.
وأشاد الدكتور جاسم خليل ميرزا، المنسق العام للدورات الصيفية في جمعية توعية ورعاية الأحداث بالدور المحوري الذي تلعبه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دعم الموهبة والابتكار والإبداع لدى الطلاب والطالبات في دولة الإمارات انطلاقاً من رؤيتها في الارتقاء بمنظومة التعليم وترسيخ الموقع الريادي للدولة عالمياً في مجال التميز الأكاديمي والتعليمي. وقال ميرزا: يسرنا التعاون مع مؤسسة حمدان في تنظيم هذه الدورة التدريبية التي استقطبت نخبة من الطلاب والطالبات من مختلف مدارس الدولة. وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع التصوير الرقمي تطورات متسارعة، بات من الضروري تأهيل الفئات الطلابية بالأدوات المناسبة ليكونوا ليس فقط على اطلاع دائم بأحدث التوجهات والممارسات المعتمدة في مجال التصوير الرقمي، بل أيضاً لتعزيز مهاراتهم التصويرية وتنافسيتهم وإطلاق العنان لمواهبهم وإبداعاتهم في مجال التصوير.وشمل الاحتفال العديد من الفقرات المميزة إلى جانب مراسم التكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين، حيث تم تكريم الطلبة المتميزين الذين أحرزوا مراكز متقدمة والمتدربين والمتعاونين والأساتذة المساهمين في إنجاح الدورة التدريبية. وهم محمد صبحي ابراهيم، غازي شفيق ضناوي، وآمال هاني محمد، بالإضافة إلى تكريم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الجهة الراعية للدورة التدريبية. كما تم تكريم الطلبة المشاركين بالدورة وهم، مهرة أحمد ثاني، مريم أحمد ثاني، الريم هاني أحمد الحداد، لطيفة علي محمد، سعيد أحمد الحلو، راشد محمد علي، علي محمد البلوشي، عمار يوسف حسن، سارة يوسف حسن، مهرة خالد عبدالله، حنان أحمد محمد، كوثر محمد البلوشي، حسين علي سراج، حسن علي سراج وشمسة خالد عبدالله.