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«عالم مدهش» يقدم ورشاً تعليمية

إحدى الفعاليات
29 يوليو 2022 16:54

دبي (الاتحاد) 
تشهد ورش العمل التي تقيمها الدوائر الحكومية في «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي، شعبية كبيرة بين العائلات التي تحرص على اصطحاب أطفالها لاكتساب المهارات والتعرّف على ما تقدمه الهيئات من خدمات للمجتمع.
وقامت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الأسبوع الماضي بتنظيم ورشة تعليمية وترفيهية للأطفال حول جواز السفر الإماراتي وأهميته وكيفية استخدامه. وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 300 طفل. 
ورحب مدهش ودانة بالأطفال في مكتب مراقبة جوازات السفر وقدما لهم فرصة تصميم وتلوين جواز سفر مدهش الخاص بهم. وتضمنت الورشة تجربة الواقع المعزز لنظام البوابة الذكية الجديد الذي تم إطلاقه في مطار دبي.
وسوف تشهد الأسابيع المقبلة تقديم المزيد من ورش العمل من الإدارة العامة للدفاع المدني، هيئة الصحة بدبي، شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة تنمية المجتمع، وسفاري دبي. 
الأربعاء 3 أغسطس: ورشة رجل الإطفاء الصغير من الدفاع المدني بدبي، من الساعة 6:30 حتى 7:30 مساءً
الأربعاء 10 أغسطس: ورشة رجل الإطفاء الصغير من الدفاع المدني بدبي، من الساعة 6:30 حتى 7:30 مساءً
الأربعاء 17 أغسطس: ورشة رجل الإطفاء الصغير من الدفاع المدني بدبي، من الساعة 6:30 حتى 7:30 مساءً
الأربعاء 24 أغسطس: ورشة رجل الإطفاء الصغير من الدفاع المدني بدبي، من الساعة 8:00 حتى 9:00 مساءً
يُذكر أن «عالم مدهش» هو إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في دبي، ويتزامن انطلاقه مع موسم اليوبيل الفضي من «مفاجآت صيف دبي».
ويقدم «عالم مدهش»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترفيهية والتعليمية وورش العمل والجوائز، والتي تستمر حتى 28 أغسطس المقبل في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة الأرينا بمركز دبي التجاري العالمي.

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