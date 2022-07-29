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«مفاجآت صيف دبي».. عروض على الإقامات الفندقية

«مفاجآت صيف دبي».. عروض على الإقامات الفندقية
29 يوليو 2022 15:12

دبي (الاتحاد) 

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تعود فعاليات الدورة ال 25 من «مفاجآت صيف دبي»، ليبدأ معها موسم جديد مليء بالعروض والأنشطة الترفيهية والتخفيضات والجوائز القيمة، وذلك حتى 4 سبتمبر 2022. وتقدم دورة هذا العام العديد من عروض المنتجعات والفنادق في دبي بأسعار إقامة فندقية رائعة بمناسبة اليوبيل الفضي ل «مفاجآت صيف دبي»، بما فيها جزيرة النخلة جميرا ووسط مدينة دبي والعديد من المناطق المختلفة على مستوى الإمارة.وسواءً كنتم تبحثون عن الرفاهية في أبرز مناطق دبي أو كنتم من محبي الأجواء الشاطئية، فإن هذه العروض الصيفية المذهلة ستوفر لكم أفضل تجارب الفنادق والمنتجعات في دبي، والتي تشمل عروض إقامة فندقية لليال إضافية تمنحكم فرصة الاستمتاع بزيارة معالم المدينة المميزة، بالإضافة إلى اختبار أشهى المأكولات في بعض من أفضل المطاعم على مستوى العالم.
العروض الفندقية الخاصة بالعائلات تعتبر العطلة الصيفية فرصة مميزة لقضاء الأوقات الممتعة مع العائلة، ولذلك توفر العديد من الفنادق عروض خاصة بمفاجآت صيف دبي ليستمتع بها كافة أفراد العائلة.

مفاجآت صيف دبي
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