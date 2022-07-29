«ناشئة الشارقة» يتدرَّبون على ميكانيكا السيارات

الشارقة (الاتحاد)

تلقى المشاركون في «ناشئة الشارقة» حصصاً تدريبية عرفتهم على الأدوات والقطع الموجودة في محرك السيارة ووظيفتها الميكانيكية وكيفية تجديدها وصيانتها، بالإضافة إلى معرفة الأعطال المتعلقة بها وكيفية صيانتها وإصلاحها.

جاء ذلك في إطار الدورة المتقدمة التي نفذتها «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إطار مختبر المهارات لعام 2022، والذي ينظم ضمن فعاليات «صيفك ويانا».

الدورة التدريبية التي تسمى ميكانيكا السيارات وصيانة المحركات، أقيمت ضمن برنامج مختبر التدريب الفني والمهني والذي يشمل 3 دورات هي، صناعة الفخريات وصناعة الراديو وصناعة الخناجر. وتتلاقى في إطار خطط «ناشئة الشارقة» لتأهيل المشاركين بمهارات التعامل التقني والفني مع المعدات فضلاً عن إكسابهم علوم ميكانيكا السيارات وتلبية شغفهم بتصليحها.

الدورة خصِّصت للفئة العمرية من 12 - 18 عاماً، وأكسبتهم مهارات فاعلة من خلال حصصها، وتضمنت تهيئة المشاركين المتدربين بمقدمة عن أنواع محركات البترول والديزل وكيفية عملها.

وشمل برنامج التعلم اطلاعهم على أجزاء المحرك وشرح وظائفها وكيفية عملها والتعرف على كيفية استعمال الأدوات المستخدمة في فك الأجزاء المختلفة وفك أجزاء المحرك عملياً مع الشرح والتوضيح ومشاركة المتدربين عملياً في فك الأجزاء الكاملة للمحرك وإعادة تركيب أجزاء المحرك عملياً.

وأوضح مدرب الدورة إبراهيم بشار بأن المشاركين تعلموا كيفية إعادة تركيب الأجزاء وتناول الأنظمة لاكتمال عمل المحرك وأدائه بالكفاءة المطلوبة.

ولفت إلى أن الدورة شملت شرح نظام دورة التبريد ونظام دورة التزييت ونظام اشتعال الوقود والنظام الكهربائي والإلكتروني، وشرح كيفية نقل الحركة الميكانيكية من المحرك للاستفادة منها في سير السيارة بواسطة الجير العادي أو الأتوماتيكي، مروراً بأعمدة نقل الحركة إلى الإطارات.

وأثنى بشار على تفاعل المشاركين المتدربين في هذه الدورة، والذين أبدوا حرصاً لافتاً على اكتساب مهارات التعامل مع ميكانيكا السيارات، حيث وواصلت الدورة حصصها بتعليمهم نظام إدارة المقود وتقديم شرح مبسط لنظام التكييف وفكرة عن صيانة المحركات على الطريق.

وأكد أن مهارات عدة استفاد منها المتدربون المشاركون في الدورة، وشملت من خلال البرنامج المكثف التعرف على القطع الموجودة في السيارة وكيفية تبديل قطع الغيار وتعلم المهارات الميكانيكية.