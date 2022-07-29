«البرلمان العربي للطفل» يناقش ثقافة الأمن الغذائي

الشارقة (الاتحاد)

يعقد البرلمان العربي للطفل جلسته الرابعة من الدورة الثانية يوم غد السبت 30 يوليو بمشاركة 68 يمثلون 17 دولة عربية.

وتترأس أعمال الجلسة الطفلة البحرينية رتاج العباسي رئيسة البرلمان العربي للطفل، في مقر انعقاد الجلسة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وتُعتبر الجلسة الرابعة هي الأخيرة ضمن الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل، والتي تواصلت على مدى سنتين عملاً بأحكام النظام الأساسي للبرلمان.

وتخصَّص الجلسة الرابعة لمناقشة موضوع ثقافة الأمن الغذائي، ومن المقرر أن يقدم أعضاء وعضوات البرلمان أراءهم في هذا الموضوع وبيان أهميته في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء للأطفال العرب.

يُذكر أن الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، والتي تتخذ من مدينة الشارقة مقراً لها في دولة الإمارات، تلقت موافقة 17 دولة عربية لحضور أعمال الجلسة الرابعة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويمثل كل دولة عربية 4 أطفال، 2 من الذكور و2 من الإناث، وسيناقشون موضوع الأمن الغذائي بهدف الوصول إلى توصيات داعمة تُرفع للجامعة العربية.

وأكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل اكتمال التحضيرات لعقد الجلسة الرابعة من أعمال الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل حضورياً في ظل مشاركة 68 طفلاً وطفلة من أعضاء البرلمان يمثلون 17 دولة عربية.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للبرلمان نفذت منذ وصول أعضاء وعضوات البرلمان إلى أرض الشارقة عدداً من الفعاليات والبرامج والورش التي تصب في خطط البرلمان لتأهيل الأعضاء ليكونوا برلمانين قادرين على مناقشة موضوعاتهم.

وعن موضوع الجلسة والمخصص لمناقشة ثقافة الأمن الغذائي أكد الباروت على أهمية محاور هذا الموضوع وحيويته كونه يهيئ الطفولة العربية ويدعمها للمشاركة في رأيها نحو أهمية الغذاء وإعداد الخطط والبرامج لتأمينه والعمل على إنتاجه.