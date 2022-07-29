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بيع هيكل عظمي لديناصورعاش قبل 77 مليون سنة بـ6,1 ملايين دولار

بيع هيكل عظمي لديناصورعاش قبل 77 مليون سنة بـ6,1 ملايين دولار
29 يوليو 2022 12:32

بيع هيكل عظمي كامل لغورغوصور، وهو نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة "تي-ريكس" وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، بنحو 6,1 ملايين دولار ضمن مزاد تولت تنظيمه دار سوذبيز في نيويورك، على ما أعلنت الأخيرة.
وأشارت دار سوذبيز إلى أنّ هذا الديناصور أصبح "أحد أغلى الديناصورات التي بيعت ضمن المزادات على الإطلاق"، مع أنّ السعر الذي حصل عليه هو أقل بكثير من السعر الخاص بالتيرانوصور ريكس الذي بيع بـ31,8 مليون دولار في مزاد نُظم سنة 2020 في نيويورك.
وكان عُثر سنة 2018 على الغورغوصور الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار وطوله 6,7 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية، وكان في حوزة جهات خاصة قبل أن تحصل عليه الدار.

  • بيع هيكل عظمي لديناصورعاش قبل 77 مليون سنة بـ6,1 ملايين دولار
    بيع هيكل عظمي لديناصورعاش قبل 77 مليون سنة بـ6,1 ملايين دولار

 

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وطرحته سوذبيز بسعر تقديري يراوح بين 5 و8 ملايين دولار، مشيرةً إلى أنه في "حالة ممتازة".
وعاش الغورغوصور، وهو على غرار "تي-ريكس" ينتمي إلى عائلة التيرانوصوريات ("السحالي الطاغية")، في العصر الطباشيري المتأخر وانقرض قبل نحو 77 مليون سنة.

  • بيع هيكل عظمي لديناصورعاش قبل 77 مليون سنة بـ6,1 ملايين دولار
    بيع هيكل عظمي لديناصورعاش قبل 77 مليون سنة بـ6,1 ملايين دولار

 


وكانت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية لدى دار المزادات كاساندرا هاتون قالت لوكالة فرانس برس "إنّ كل الغورغوصورات تقريباً التي عُثر عليها موجودة في المتاحف، اما هذا الهيكل العظمي فهو الوحيد الذي يمكن شراؤه".
وتُنعش حالياً عمليات بيع هياكل عظمية لديناصورات بصورة منتظمة المزادات، مما يثير قلق علماء المتحجرات الذين يرون أن بيعها يقلّص فرص عرضها في المتاحف وجعلها متاحة للاستخدام في الأبحاث العلمية.

المصدر: آ ف ب
ديناصورات ومتحجرات
الديناصورات
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