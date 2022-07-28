نجاح فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة»

الرياض (واس)

نجح فريق طبي سعودي في فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة».. صرح بذلك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وأبدى سعادته لبث بشرى تحقيق الإنجاز رقم 52 الذي يضاف إلى إنجازات المملكة، حيث تحقق خلال هذه العملية بالتحديد عدة إنجازات أولها إفاقة التوأم بعد العملية، حيث يحدث ذلك لأول مرة بالإضافة إلى أنه التوأم لم يحتج إلى الدم وهو يحدث لأول مره كذلك كما تم اختصار وقت العملية من 11 ساعة إلى 5 ساعات على أيدي 28 طبيباً وأخصائياً.