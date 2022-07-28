باسكال مشعلاني: أغني للإنسانية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني لـ «الاتحاد» أنها لن تطرح ألبومات غنائية خلال الفترة المقبلة، ليكون «بخاف أعشقك»، والذي طرحته عام 2018 آخر ألبوماتها الكاملة.

وقالت: أستمتع بالغناء للإنسانية وسأطرح أغنيتي الخليجية «لعبها صح»، للشاعر الغنائي سعود الشربتلي في أغسطس المقبل.

ذكرت باسكال مشعلاني أنها قررت الاكتفاء بطرح أغنيات منفردة متنوعة الأنماط الموسيقية واللهجات، وتشعر بأن الأمر يلقى نجاحاً ورواجاً من قبل الجمهور، على غرار أغنيتها التي أطلقتها قبل أسابيع، «ع بيروت». وتدور فكرتها حول تقديم رسالة محبة ووفاء إلى العاصمة اللبنانية، متمنية أن تعود بيروت إلى ما كانت عليه قبل الحادث الأليم الذي هز العالم أجمع، وهو انفجار مرفأ بيروت.

وقالت: أعتبر أغنيتي دعوة إلى المحبة لمختلف الجنسيات لقضاء الإجازة الصيفية في لبنان، والتمتع بطبيعته الخلابة وشواطئه الرائعة.

وقد تصدرت الأغنية محركات البحث الإلكتروني خلال الأسبوعين الماضيين، وحققت نسبة مشاهدات تجاوزت المليون مشاهدة خلال الأيام الأولى من طرحها، وهي من أشعار وائل الأشقر، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وقد أشرف على إخراجها زياد خوري.

الأغنية اللبنانية

وعن اتجاهها خلال الفترة الحالية إلى الغناء لوطنها لبنان، أوضحت باسكال قائلة: أحمل على عاتقي في مسيرتي الفنية إيصال الأغنية اللبنانية إلى أكبر عدد من الجمهور، لأنها جزء أساسي من التراث في الوطن العربي. وأنا قدمت الكثير من الأغاني بمختلف اللهجات العربية، ولا أنكر أن الظروف القاسية التي يمر بها لبنان خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تداعيات الانفجار المروع الذي حل على بيروت، وما تبعه من عواقب اقتصادية ومعيشية صعبة على الشعب اللبناني، عوامل جعلتني أشعر بمسؤولية أكبر تجاه وطني. وأضافت: كلي ثقة فى الشعب اللبناني المحب للحياة بأنه قادر على تجاوز المصاعب، كما أن ما يشهده العالم من حروب ودمار وانتشار للأوبئة، تحتم علينا كفنانين في مختلف المجالات أن نعمل بجدية أكبر لإيصال رسائل السلام والتآخي، وأن نكون سفراء للإنسانية حول العالم.

رسائل إيجابية

وحول أغنيتها «دخيلو»، التى طرحتها على المنصات الرقمية بداية العام الجاري، أوضحت باسكال أن الأغنية كانت بالنسبة لها حالة خاصة. وقالت: لم أتردد للحظة واحدة في قبولها، لأنها أغنية من الفلكور اللبناني، وتحمل كلماتها العديد من الرسائل الإيجابية والفرح والتمسك بأحلامنا فى الحياة.

وأضافت: قررت أن أشارك جمهوري في الوطن العربي للمرة الأولى بمشواري الفني، لاختيار عنوان الأغنية، وطرحنا استفتاءً على عنوانها وقد وقع الاختيار على «دخيلو». والأغنية من أشعار حسين إسماعيل، ألحان وسام الأمير، وتوزيع ملحم أبو شديد، وقد تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، مع الحرص على إظهار الطابع اللبناني والروح اللبنانية فيها. وأشرف على إخراجها زياد خوري، وهو التعاون الفني الأول الذي يجمعه بباسكال فيما الثاني، كان أغنية «ع بيروت».