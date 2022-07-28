Thor .. «الحب والرعد»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الثالث من فيلم «ثور: راجناروك»، يجتمع البطل الخارق Thor الذي يجسد شخصيته كريس هيمسورث مع ناتالي بورتمان بدرو «جين فوستر» وتيسا تومبسون بدور «فالكري»، في الجزء الرابع من السلسلة. ويحمل اسم Thor: Love and Thunder - «ثور: الحب والرعد»، ويُعرض حالياً في صالات السينما المحلية، ليواجه الثلاثي معارك خطيرة تزامناً مع ظهور الشرير الخارق «جور» Gorr the God Butcher.

ثنائي خارق

تولى إخراج الفيلم تايكا وايتيتي الذي أخرج الجزء الثالث من السلسلة، وإلى جانب إخراجه وكتابة الفيلم، يجسد شخصية «كورج» من عالم مارفل ضمن أحداث العمل. وظهرت شخصية «جين فوستر» لناتالي بورتمان أول مرة في Thor: The Dark World الذي عُرض عام 2014، حيث منح وايتيتي شخصية «جين» دوراً بارزاً في الجزء الرابع من السلسلة، بعد تحولها إلى بطلة خارقة تُدعى «ليدي ثور»، والتي تتحدّ مع «ثور» لتكوين ثنائي خارق ضد الشرير «جور» لإنقاذ العوالم الكونية.

عودة جديدة

يستعرض الفيلم رحلة «ثور أودينسون» وتاريخه ومقدار المأساة والخسارة التي كان عليه مواجهتها، وكيف أن عمله الحالي كعضو مستقل في فريق Guardian of the Galaxy يساعده في عملية الشفاء، خصوصاً بعدما قرر التقاعد والعيش في هدوء. إذ تغيَّر شكله وازداد وزنه بشكل كبير، وبعدما عُلم بمخططات «جور» التي تهدد الكون بالدمار، بدأ باستعادة لياقته وإمكانياته القتالية من جديد لمواجهة «جور» وإيقافه، ضمن معارك مليئة بالأكشن والحركة والقتال. صوِّرت ضمن مشاهد بصرية عالية الاحترافية، حيث نجح هيسورث في تجسيد شخصية «ثور» منذ أول أفلامه التي عُرضت عام 2011 وحتى الآن، مستمراً في تأدية دور بطل البرق بامتياز، إلى جانت تميزه بإلقاء العبارات المضحكة وكوميديا الموقف.

رومانسية وكوميديا

يُعتبر «ثور: الحب والرعد» أول فيلم من النوع الرومانسي الكوميدي في عالم «مارفل» السينمائي، ولقاء «ثور» بحبيبته السابقة «جين فوستر»، التي ظهرت معه في الجزء الثاني من السلسلة. إذ وبالرغم من مضي وقت طويل منذ انفصال «جين» عن «ثور»، إلا أن الظروف ترغمها على طلب المساعدة من الأزغارديين، حيث يضطران إلى وضع ماضيهما خلفهما، مع ظهور الشرير الخارق «جور» الذي جسد دوره الممثل كريستيان بيل.