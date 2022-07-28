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كيف نجدد شباب البشرة؟

كيف نجدد شباب البشرة؟
29 يوليو 2022 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أوصى خبراء بتضمين التدليك في الروتين المنتظم للعناية بالبشرة كحل لمشاكل البهتان وحَب الشباب والندوب والبقع وخطوط الشيخوخة المبكرة. ونشر موقع Times of India أنه على المرأة تدليك وجهها مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة، إذ إن التدليك بطريقة صحيحة لمدة 5 دقائق قادر على منح البشرة نتائج رائعة ويخلص الجلد من التوتر. ومن فوائد التدليك تحسين الدورة الدموية ومنح توهج طبيعي وإزالة السموم، ومنع التجاعيد وزيادة إنتاج الكولاجين. وقبل التدليك يجب غسل اليدين والوجه، ثم وضع الكريم والضغط اللطيف في حركات دائرية ناعمة. ويجب اختيار مواد طبيعية للتدليك تحتوي على الصبار والأعشاب أو النعناع والورد.

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جفاف البشرة
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