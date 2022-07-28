علاء عبد الخالق يكشف لـ«الاتحاد» تطور حالته الصحية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية عن تدهورها، كشف الفنان المصري علاء عبد الخالق عن تفاصيل حالته الصحية، مؤكدا أنها مستقرة للغاية، ويتواجد بمنزله، ويلتزم بتعليمات الطبيب المعالج، وقال ل«الاتحاد» إن ما أثير حول تدهور حالته مؤخرا غير صحيح، مطالبا مروجي تلك الأخبار تحري الدقة لما لها من تأثير سلبي على أسرته وأصدقائه.

وكشف عبد الخالق أن نقابة المهن الموسيقية المصرية لم تتواصل معه منذ أكثر من 5 أعوام، وأن أصدقاءه هم الذين يتواصلون معه، منهم الموزع الموسيقي حميد الشاعري وهشام عباس وحلمي عبد الباقي وحسن عبد المجيد والملحن عصام كاريكا والمطربة حنان ومنى عبد الغني.

علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفناناتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفناناتين.

وفي العام 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحاناً وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989.

ومن أعماله أيضا، ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»، «الليلة»، «عين ب عين»، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.