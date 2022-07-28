فعاليات احتفالية ضمن «مفاجآت صيف دبي»

دبي (الاتحاد)

تواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم فعالياتها المميزة لكافة المقيمين والزوار في أنحاء المدينة خلال الموسم الـ 25 برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ضمن أجواء احتفالية لا مثيل لها في أشهر الصيف، مع عروض ترفيهية حية مشوقة وعروض تسويقية وتخفيضات وإقامات فندقية غير مسبوقة وتجارب تذوق طعام فريدة تسعد أفراد العائلة.

ويشهد هذا الأسبوع لقاء شخصيات «كريبتو ذا سوبر دوغ» Krypto the Super-Dog وصديقه «إيس ذا هاوند» Ace the Hound من فيلم الأطفال «دي سي ليغ أوف سوبر بيتس» DC League of Super Pets من «وارنر براذرز» في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم. وانطلقوا في مغامرة تعليمية موسيقية لاستكشاف كوكبنا الجميل مع «مستر كايند» Mr. Kind في مسرح مول الإمارات.

وتستمر المتعة العائلية خلال الصيف مع تجارب التسوق مثل «شكراً مليونير» SHUKRAN Millionaire في الواحة مول، و«بيغست ديل أوف ذا يير» Biggest Deal Of The Year في دبي مول. واحتفلوا بمفاجآت صيف دبي في مركز دبي المالي العالمي للفوز بإقامة كاملة في فندق الريتز- كارلتون، واستمتعوا بمغامرة مذهلة مع «فيرست كيدز أون مارس» First Kids on Mars، وتوجهوا إلى عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي واستمتعوا بالكثير من المرح العائلي.

العروض الترفيهية

يمكن لقاء الشخصيات المفضلة من فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «دي سي ليغ أوف سوبر بيتس» DC League of Super Pets، «كريبتو ذا سوبر دوغ» Krypto the Super-Dog و«إيس ذا هاوند» Ace the Hound من «وارنر براذرز» في صالات السينما سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف ومول الإمارات حتى 31 يوليو. ويمكن التقاط الصور مع الشخصيات ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفرصة الفوز بتذاكر لحضور العرض الأول الخاص بالفيلم. ومع حلول أغسطس، يمكن ممارسة لعبة الواقع الافتراضي «أي آر فلتر» AR Filter للفوز بهدايا فورية مثل مكافآت وآيس كريم مجاني.

ويمكن الانطلاق في مغامرة تعليمية وموسيقية لاستكشاف كوكبنا الجميل مع «مستر كايند» Mr. Kind وصديقته «ليلي» Lélé في مسرح مول الإمارات يومي 30 و31 يوليو.

يُقام العرض 3 مرات يومياً في الساعات 11:00 صباحاً و3:00 و5:00 مساءً.

عروض التسوق

يتواصل عرض «شير مليونير» SHARE Millionaire خلال مفاجآت صيف دبي، ويمنح المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، بما فيها مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشندغة وسيتي سنتر معيصم، فرصة ربح أسبوعية لمليون نقطة «شير» SHARE.

ويمكن للمتسوقين في الواحة مول الاستمتاع بعروض وتخفيضات تصل إلى 75% حتى 4 سبتمبر، كما تسنح فرصة الفوز بجوائز كبيرة عند إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي متجر في الواحة مول، حيث سيحصل 25 فائزاً محظوظاً على مليون نقطة «شكراً» لكل منهم، ويمكن استبدالها في أي من متاجر علامات لاندمارك التجارية.

وهناك فرصة لا تفوّت بانتظار متسوق محظوظ واحد للفوز بمليون درهم نقداً في دبي مول. للدخول في السحب، يلزم إنفاق 500 درهم فقط حتى 4 سبتمبر، للحصول على فرصة الفوز بهذه الجائزة القيمة. تمنح هذه الجائزة في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي، ولكن جميع المتسوقين سيحظون بفرصة للفوز بقسائم هدايا من إعمار مع 8 سحوبات أسبوعية بقيمة 25,000 درهم.

التجارب الجديدة

زوروا ممشى الخوانيج مع أولادكم من 30 يوليو حتى 28 أغسطس، وسجّلوا أسماءهم في مخيّم «فيرست كيدز أون مارس» First Kids on Mars حيث سيستمتعون بتجارب علمية مميزة، ويتعرفون من خلالها على مجموعة النظام الشمسي بما فيها كوكب المريخ، والقيام بمغامرات شيّقة.

كل مشترك سيحصل على جولة تعريفية يشاهد خلالها مركبة «كيوريوسيتي روفر» Curiosity rover، والتعرّف على النباتات التي يمكنها العيش والنمو في المريخ، بالإضافة إلى زيارة مختبر جيولوجي للاطلاع على نشاطاته من الداخل. المعرض مفتوح للجولات من الاثنين حتى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 ليلاً، ومن الجمعة حتى الأحد من الساعة 10:00 صباحاً حتى منتصف الليل.ومع عودة «عالم مدهش» يصبح الصيف أكثر متعةً للأطفال في أنحاء دبي، حيث تثري المدينة تجارب زوارها في وجهة «التعليم الترفيهي» الداخلية الأكبر في المنطقة بالعديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية ومناطق التعلّم، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة الهادفة لمنح الأطفال أوقاتاً مرحة ومفيدة. بانتظاركم مع أفراد العائلة والأطفال عالمٌ رائع يعيش فيه مدهش وصديقته دانة طوال أيام الأسبوع من الاثنين حتى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 ليلاً، ومن الجمعة حتى الأحد من الساعة 10:00 صباحاً حتى منتصف الليل.

وتنظم «مفاجآت صيف دبي» هذا الأسبوع مسابقة على صفحة @CelebrateDubai على منصة إنستغرام ابتداءً من الجمعة 29 يوليو وحتى 11 أغسطس، لتمنح السكان والزوار فرصة للإبداع من خلال تصوير فيديو حول لحظاتهم المفضلة بالمهرجان، مع استخدام خاصية ملصقات #MyDSS في الفيديو. وسيتم اختيار فائزين اثنين ليحصل كل منهما على قسيمة شراء بقيمة 5000 درهم.

ويمكن مشاهدة راوية القصص نوفة نوري خان، واليوتيوبر مريم ميزا والمتزلج المحترف حسين بن محفوظ خلال احتفالات «مفاجآت صيف دبي» ضمن فيديو «أهلا بالصيف» الخاص به.