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رواد نادي الذيد يستكشفون الكائنات الحية

رواد نادي الذيد يستكشفون الكائنات الحية
28 يوليو 2022 18:12

الشارقة (الاتحاد) 

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تعرف رواد النشاط الصيفي المنتسبين لنادي الذيد خلال زيارتهم لمركز حيوانات شبه الجزيرة العربية بالشارقة، والذي يتبع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بحكومة الشارقة، على مجموعة من الحيوانات التي تعيش في شبه الجزيرة ويتجاوز عددها الـ 100 ألف نوع.جاء ذلك خلال برنامج الزيارات للنشاط الصيفي لنادي الذيد في إطار فعاليات مجلس الشارقة الرياضي ضمن البرنامج الصيفي التابع لمجلس الشارقة الرياضي "عطلتنا غير". وهدفت الزيارة إلى إكساب المشاركين عدد من المعلومات الخاصة بالكائنات الحية.
وقام رواد النادي بجولة استعراضية للمكان اطلعوا خلالها على الحيوانات البرية مثل الغزلان والفهود والنمور والحيوانات الصحراوية والزواحف وأحواض الأسماء والكائنات المائية. وتنقلوا بين مئات الأنواع، حيث يوفر المركز بيئة طبيعية مثالية. وتنقلوا بين 4 أقسام، تشمل الزواحف والطيور والحيوانات الليلية والحديقة المفتوحة.

نادي الذيد
الذيد
الإمارات
الشارقة
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
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