«البرلمان العربي للطفل» وجامعة الشارقة يحتفلان بتخريج 77 متدرباً

لمياء الهرمودي (الشارقة)

احتفل البرلمان العربي للطفل، أحد المؤسسات التابعة للجامعة العربية، وجامعة الشارقة بتخريج منتسبي برنامجي «دبلوم البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني المستوى المتقدم»، و«الدبلوم المهني في تطوير مهارات فرق العمل الإشرافية والقيادية لأعضاء البرلمان العربي للطفل». وعمل على إعدادهما وتنفيذهما مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، بواقع 110 ساعات تدريبية للبرنامج، وشمل حفل التخرج 77 متدرباً من أعضاء البرلمان العربي للطفل ممثلين لـ 17 دولة عربية. افتتح الحفل أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وأكد على أهمية هذا البرنامج الذي يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإعداد الطفل العربي المتميز وإكسابه القدر المناسب من العلوم والفنون والآداب وسوها من المعارف اللازمة للمستقبل. وأشار إلى الفائدة التي يقدمها هذا البرنامج في صقل مهارات المتدربين وتعميق معارفهم في مجالات الحياة المختلفة، وقدم الشكر لجامعة الشارقة ومديرها والخبراء والمتخصصين المشاركين على جهودهم المبذولة في إنجاح أنشطة الدبلومات. وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحاضرين لهذه المناسبة وعن أعضاء أسرة جامعة الشارقة، أرفع باسمي وباسمكم جميعاً أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس جامعة الشارقة «حفظه الله» على الرعاية الواسعة لأبناء الوطن الغالي والمقيمين على أرضه.

هذا الوطن الأمين بمكونات تطوير الإنسان ولا سيما مكونات بناء شخصية الطفل ومستقبله، وخير مثال على ذلك مبادرة سموه باستضافة البرلمان العربي للطفل وإنشاء مقره في إمارة الشارقة ورعاية سموه للاحتياجات ومتطلبات تأسيس هذا البرلمان، ولعل تخريج المنتسبين اليوم لبرنامجي الدبلوم المهني لأعضاء البرلمان العربي للطفل وما سبقهما من برامج، هو خير دليل وتأكيد على ذلك، ومن دواعي الفخر والاعتزاز أيضاً أن هذه المناهج في الرعاية ولا سيما في تنشئة الطفل وحسن رعايته، يستأنفها اليوم وبعناية، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة وبقدر كبير من الاهتمام والتطوير. وتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم في تحقيق هذا المشروع التأهيلي والتدريبي الأمثل من الأساتذة الخبراء من أسرة الجامعة وخارجها، والإداريين الذين شاركوا في جوانب عديدة وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، ثم هنأ الخريجين وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مراحل حياتهم المستقبلية. وألقت الخريجة كنزي محمد من جمهورية مصر العربية كلمة بالنيابة عن زملائها وزميلاتها الخريجين، أكدت خلالها على دور الجامعة في تقديم المعرفة المتنوعة لضمان تجربة تعليمية مميزة للمتدربين، كما أوصت زميلاتها وزملاءها الخريجين على دوام التميز والتقدم، والوفاء للبرلمان العربي للطفل، والحرص على أن يكونوا خير سفراء للبرلمان من خلال نشاطهم ودعمهم الدائم له. وتناول برنامج «دبلوم البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني المستوى المتقدم» عدداً من المحاور العلمية والعملية مثل تنمية المهارات البرلمانية، ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام والذكاء الاصطناعي، وفن تحديد الأهداف والتخطيط لحل المشكلات المجتمعية، إلى جانب تعزيز الثقافة البرلمانية العالمية والمجتمعية. أما برنامج «الدبلوم المهني في تطوير مهارات فرق العمل الإشرافية والقيادية لأعضاء البرلمان العربي للطفل»، فقد ضم محاور متنوعة منها تطوير المهارات الإشرافية، وعرض الأطر النظرية والتطبيقية للقيادة، وتحسين مهارات اتخاذ القرار لحل المشكلات، بالإضافة إلى تعزيز أساليب إدارة ومتابعة شؤون الأعضاء، وإتيكيت وبروتوكول التعامل مع كبار المسؤولين. وفي نهاية الحفل تم تخريج أعضاء وعضوات البرلمان والمشرفين والشركاء والأساتذة المحاضرين ووفود الدول العربية المشاركة، وعدد من المؤسسات والدوائر والهيئات في إمارة الشارقة.

