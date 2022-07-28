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«البرلمان العربي للطفل» يزور متحف المستقبل

«البرلمان العربي للطفل» يزور متحف المستقبل
28 يوليو 2022 12:58

دبي (الاتحاد) 

خاض أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل تجربة استثنائية عبر تخيلهم ومعايشتهم للفرص الجديدة، أثناء زيارتهم لمتحف المستقبل في دبي، ضمن برامج البرلمان التي تسبق انعقاد جلستهم الرابعة في 30 يوليو الجاري.
وأبدى الأعضاء إعجابهم منذ الوهلة الأولى لدخول المتحف، لاسيما من شكله الخارجي كصرح من أجمل المباني على وجه الأرض في دولة الإمارات، وتأملوا في العبارة التي نقشت على جدرانه والتي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمقولته «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، المستقبل لا يُنتظر، المستقبل يُمكن تصميمه وبناؤه اليوم». 

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ثم ولوجوا إلى عوالم متحف المستقبل وما يرصده من اتجاهات مستقبلية متنوعة في مختلف منصاته وأبحروا في تلك العوالم المستقبلية، وتجولوا في أقسام متحف المستقبل ومنصاته واستمعوا إلى شرح حول الإنجازات التي تعطي للزوار فرصاً نوعية ورحلة استثنائية للانطلاق نحو المستقبل. 

وهم يمثلون أطفال الوطن العربي من خلال عضويتهم في البرلمان العربي للطفل الذي يتبع جامعة الدول العربية وعددهم 68 طفلاً وطفلة، يمثلون 17 دولة عربية شاركت بحضورها في انعقاد الجلسة بدولة الإمارات في مدينة الشارقة.
واستلهم الأطفال العديد من الأفكار والتصورات لمستقبل الأرض من خلال العروض المتاحة في المتحف، والتي تعبر عن كونها أكبر منصة علمية وفكرية بالمنطقة لاستشراف المستقبل والمساهمة في رصد الاتجاهات المستقبلية وتصميم حلول مبتكرة بأدوات جديدة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
وخاض الأعضاء والعضوات العديد من التجارب الفريدة التي يقدمها المتحف للانطلاق نحو المستقبل، واطلعوا على الروبوتات الطائرة والمهارات المستقبلية والتكنولوجيا والابتكارات التي يقدمها المتحف استناداً إلى رسالته في دعوته لنشر الإلهام وترسيخ فكر صناعة المستقبل لدى الأجيال.
وعبر أعضاء وعضوات البرلمان في نهاية زيارتهم لمتحف المستقبل عن أهمية تلك الزيارة، وما عكسته في شخصياتهم من مجالات لاستلهام المستقبل، مشيرين إلى أن البرلمان العربي للطفل أتاح لهم من خلال الورش السابقة مساحة نحو الاتجاه إلى المستقبل والنظر بواقعية إلى التحديات وحاجة الإنسان إلى التطور واستخدام التكنولوجيا لتكون الزيارة للمتحف استكمالاً لهذه الورش والبرامج التي قطعوا شوطاً فيها.

البرلمان العربي للطفل
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