فيصل الجاسم يستعد لأغنية إيقاعها «خبيتي»

مراد اليوسف (دبي)

بعدما طرح أغنيته الجديدة «هذي الدنيا» الذي عاد من خلالها إلى إصدار الأغنيات العاطفية، من كلمات سالم عبدالرحمن آل علي وألحان فايز السعيد، كشف الفنان الإماراتي فيصل الجاسم عن أغنيته المقبلة الذي بدأ الإعداد لها في الاستوديوهات بدولة الإمارات ما بين أبوظبي ودبي.

وقال فيصل الجاسم ل«الاتحاد»: بدأت الإعداد لأغنية من الإيقاع «الخبيتي» الذي ينتمي إلى الأغنية السعودية، وسبب اختياري لهذا اللون هو النجاح السابق الذي حققته بأغنية «لا تعاند» التي تعاونت بها مع الشاعر سليمان القبلان والملحن «الكايد»، وحققت صدى كبيراً ولا تزال تُطلب مني في الحفلات والبرامج التي أشارك بها.وعلى صعيد الألحان، كشف فيصل الجاسم أنه سعيد بالتعاون مع الفنان راشد الماجد من خلال أعمال وطنية وعاطفية، حيث لحن مؤخراً أغنية وطنية تم طرحها كإهداء خاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» حملت عنوان «يا سيدي سلام».

وذكر الجاسم أنه أشرف فنياً وموسيقياً على تنفيذ أعمال غنائية بأصوات الفنان راشد الماجد حملت عنوان «يا كبر حظي» من اللون العاطفي من كلمات محمد سيف الكتبي، وألحان فايز السعيد، والأغنية الثانية من اللون الوطني بعنوان «وريث الأمجاد»، وهي دويتو من كلمات «أم خليفة» وألحان فايز السعيد وغناء الفنانين محمد عبده وراشد الماجد.

وأبدى فيصل الجاسم سعادة كبيرة بهذه الأعمال الغنائية بصوته وبألحانه وقال: أنا سعيد جداً بأن أتعاون مع الأسماء الكبيرة والقديرة في المجال الغنائي، كملحن أو مشرف فني. وهذا التعاون يضيف لي الكثير كوني مطرباً وأقدم أعمالاً في حب وطني الإمارات، وأن وأسمعها بأصوات كبار الفنانين.