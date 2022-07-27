«البرلمان العربي للطفل» يشارك في ورش «ماذا ستصبح غداً»

الشارقة (الاتحاد)

شارك أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل بعدد من الورش التي نفذتها دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة، كما التقوا بالدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية في مقر الجامعة.

ورحب بهم المدير ضيوفاً على إمارة الشارقة بدولة الإمارات وتمنى لهم التوفيق في برنامج عملهم، وما سيطرحونه من آراء وتوصيات خلال جلستهم الرابعة التي تناقش موضوع الأمن الغذائي.

وأشاد الخلف برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي حرص سموه على دعم الطفولة العربية من خلال المؤسسات التي ترعاهم وتلبي احتياجاتهم وتعدهم للمستقبل، كما في البرلمان العربي للطفل.

وأكد أن الجامعة القاسمية والمؤسسات والجهات المختلفة ترحب بزيارات الأطفال لتعرفهم على أدوارها وما تقدمه من عطاء كبير في سياق ما يوليه حاكم الشارقة من دعم واهتمام لبناء الإنسان على أرض الشارقة.

وتضمنت الورش التي نظمتها دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة في مقر الجامعة القاسمية، عدداً من المحاور. وهدفت إلى تأهيل أطفال البرلمان بالبرامج التي تتلاقى مع أهداف بناء شخصيتهم وتكوينها وتسهم في تمكينهم من أداء دورهم البرلماني المعبر عن أطفال الوطن العربي.

وحملت الورش عنوان «ماذا ستصبح غداً»، والتي جاءت لتعزز من ثقة الأطفال في حاضرهم واستعدادهم للمستقبل، وتحليهم بالقيم ليسهموا في بناء شخصياتهم ونهضة أوطانهم.

قدمت الورش في قاعات الجامعة القاسمية، وتناولت عدداً من المحاور التي عكست خبرات كوادر الدائرة لاكتشاف الهوايات والمهارات لدى الأطفال، والتعرف على طموحهم من خلال مناقشتهم في هواياتهم ومجالاتهم وإكسابهم الشعور بالوطنية والثقة بالذات من خلال النقاشات والتمارين المعززة.

وتلقى الأطفال في ضوء تلك الورش معلومات عن المستقبل والمساهمة في بناء الوطن والسفر نحو المستقبل، مع التطرق إلى القراءة وأهميتها في حياة الطفل وصولاً إلى الإبداع والتمكن في مختلف الساحات الأدبية.