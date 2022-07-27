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«بيونتيك وفايزر» في دراسة للقاح جديد أكثر فعالية وأمان

«بيونتيك وفايزر» في دراسة للقاح جديد أكثر فعالية وأمان
27 يوليو 2022 17:29

 بدأت شركة بيونتيك الألمانية للصناعات الدوائية وشريكتها الأميركية فايزر دراسة جديدة حول فعالية وأمان لقاح محتمل جديد مضاد لكورونا.
وأوضحت الشركتان اليوم الأربعاء أن اللقاح المحتمل يعتمد على نفس تقنية الحمض النووي الريبوزي مثل اللقاح الحالي وسيتم فحصه في المرحلة الثانية السريرية من الدراسة على نحو 200 مشارك في الولايات المتحدة.
وأضافت الشركتان أنه سيتم تعديل البروتين الشوكي لهذا "اللقاح المحتمل من الجيل التالي" بهدف زيادة مقدار الاستجابة المناعية وبالتالي زيادة الحماية من الإصابة بكوفيد.19- وقالت الشركتان إن هذا اللقاح سيكون "الأول من سلسلة لقاحات مرشحة ذات تصميم معدل"، وتابعت الشركتان أنهما تتبعان استراتيجية لقاح طويلة الأمد تقوم على العلم من أجل إحداث "استجابات مناعية أوسع نطاقا وأطول أمداً وأكثر قوة" في مواجهة عدوى كورونا.

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