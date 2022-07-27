وائل كفوري بين «ست الكل» وإليسا

مراد اليوسف (دبي)

يعيش الفنان وائل كفوري باقة نجاحات هذه الأيام، لاسيما بعد النجاح الكبير لأغنيته الجديدة «ست الكل» التي طرحها، من كلمات وألحان ​سليم عساف، متصدراً «التريند» في أكثر من بلد عربي، حيث تخطت المليونين ونصف المليون مشاهدة خلال يومين من عرضها على «اليوتيوب».

ويجدد كفوري أيضاً حفلاته الغنائية مع الفنانة إليسا، بعد مجموعة حفلات قدماها معاً في ليلة واحدة في عدد من الدول العربية.

ويلتقي معها من جديد في إسطنبول يوم 13 أغسطس المقبل، وكان حفلهما الأول في المملكة العربية السعودية، والثاني في الكويت، والثالث في مصر.

وشهدت الحفلات حضوراً وتألقاً من النجمين، حيث تصدر اسمهما محركات البحث والتريند على «تويتر»، ما يكشف الشعبية الجارفة لحفلاتهما معاً والتي باتت مطلوبة دائماً من الجمهور.