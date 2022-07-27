«ياس ووتروورلد».. الوجهة الأمثل في اليوم الوطني للألعاب المائية
«ياس ووتروورلد».. الوجهة الأمثل في اليوم الوطني للألعاب المائية
27 يوليو 2022 14:24
أبوظبي (الاتحاد) يحتفل العالم باليوم الوطني لمدن الألعاب المائية سنوياً في 28 يوليو، ونظراً لتزامن هذا اليوم المميز مع ذروة موسم الصيف، تُعتبر «ياس ووتروورلد أبوظبي» الوجهة الأمثل لقضاء أوقات حافلة بالمرح والمغامرات المائية المنعشة التي تخفف من وطأة حرارة الصيف.
تضم «ياس ووتروورلد أبوظبي» أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، 6 منها لا توجد في أي مدينة ألعاب مائية أخرى في العالم. وهي تتيح لعشاق المغامرات والألعاب المائية فرصة الاستمتاع بأجمل التجارب الترفيهية في المدينة المستوحاة من تراث الغوص والبحث عن اللؤلؤ.
ويمكن للضيوف بدء أجواء المغامرة في «بانديت بومبر»، أطول أفعوانية معلقة في الشرق الأوسط، أو التوجه برفقة الأصدقاء إلى «دوامة» التي تعتبر أكبر لعبة إعصار مائي تهبط بقوة من ارتفاع جبلي في أطول منزلق يتسع لـ 6 أشخاص قبل الانزلاق داخل أنبوب يبلغ ارتفاعه 20 متراً.
وعلى بعد خطوات قليلة، يمكن للأصدقاء عيش أجواء التحدي والحماس في أفعوانية «فلج الصقر» التي تتسع لـ 6 أشخاص وتُعتبر أكبر وأطول أفعوانية مائية في الشرق الأوسط، تتدلى من أعلى «عش صقر» عملاق وتندفع بقوة في تجربة ترفيهية استثنائية. وبإمكان محبي ركوب الأمواج اختبار مهاراتهم في التزلج على الأمواج العالية في لعبتي «راش رايدر»، و«بابلز باريل»، وهي أكبر بحيرة أمواج اصطناعية على مستوى العالم.
وبغض النظر عن العمر أو مستوى الخبرة، توفر «ياس ووتروورلد أبوظبي» باقة متنوعة من الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية التي تناسب جميع الضيوف.
وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي التي تتولى «فرح إكسبيرينسز» إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها.
وتواصل «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، التي تبعد عن بعضها مسافة دقائق قليلة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».