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حسين الجسمي يحيي حفلاً في عمّان.. 29 يوليو

حسين الجسمي يحيي حفلاً في عمّان.. 29 يوليو
27 يوليو 2022 12:30

مراد اليوسف (دبي)
يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي للتوجه إلى العاصمة الأردنية عمّان لإحياء حفل غنائي جماهيري مساء 29 يوليو الجاري، ضمن فعاليات "عمّان Live Nights 22" في أرض المعارض.

ويساهم الحفل بحسب تقارير صحفية أردنية بتنشيط السياحة وتدفق الحضور من دول مجلس التعاون الخليجي وفلسطين والدول العربية.

وذكرت المؤسس ومدير العام شركة "انترتيمنت 165" هناء زريقات، المنظمة لحفل الجسمي في عمّان، أن أكثر من 60% من التذاكر قد بيعت للقادمين من خارج الأردن، وأكدت أن 5 آلاف سائح سيتواجدون في الأردن نهاية هذا الأسبوع لحضور حفل حسين الجسمي في 29 يوليو وحفل كاظم الساهر في 28 يوليو.

يأتي حفل الجسمي في عمّان ضمن جولته الغنائية العربية لعام 2022، والتي بدأها في دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني، ثم في مملكة البحرين على مسرح الدانة، ثم في الإمارات باختتام الأمسيات الخالدة في ساحة الوصل بمعرض إكسبو 2020 دبي، ثم في جمهورية مصر العربية بمدينة نصر ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو.

وكان الجسمي أعرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شوقه إلى لقاء الجمهور الأردني والعربي بحفل عمّان.

وقال: "الأردن في القلب.. جولتنا العربية للقاء الجمهور مستمرة.. واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء أحبائنا النشامى، الجمهور الأردني الغالي في مدينة عمّان.. الفرحة تكتمل بكم وبحضوركم.. والنشامى نلاقيها ونحيّيها".

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