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فتاة هندية تبهر متابعيها بقدراتها الكتابية "الخارقة"

فتاة هندية تبهر متابعيها بقدراتها الكتابية "الخارقة"
27 يوليو 2022 10:30

تبهر الفتاة الهندية آدي سواروبا، البالغة من العمر 17 عاما، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، بقدرتها على الكتابة بكلتا اليدين في وقت واحد وبـ11 أسلوبا مختلفا.
 

 

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المصدر: وكالات
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الكتابة
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