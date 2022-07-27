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تويتر تخطط لاستفتاء مساهميها حول صفقة ماسك

ماسك ينسحب من صفقة شراء تويتر ومعركة قانونية تلوح في الافق
27 يوليو 2022 07:42

تخطط شركة تويتر لتصويت للمساهمين للموافقة على استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي، على الرغم من محاولات ملياردير التكنولوجيا التراجع عن الصفقة.

ومن المقرر أن تعقد تويتر اجتماعا خاصا في 13 سبتمبر سيُطلب فيه من المساهمين التصويت على اقتراح لاعتماد خطة الاندماج، وفقا للوثائق المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

كان ماسك قد أعلن عن عرض لشراء تويتر مقابل حوالي 44 مليار دولار في أبريل. وبعد بعض الرفض الأولي من تويتر ، توصل مجلس إدارة الشركة إلى اتفاق استحواذ مع رئيس تسلا.

ومع ذلك، أعلن ماسك تعليق الصفقة بعد بضعة أسابيع فقط، قبل أن يتراجع عنها بالكامل في أوائل يوليو، ملقيا باللوم على تويتر لتزويده ببيانات غير كافية عن الحسابات الوهمية. 

وتقاضي تويتر ماسك لإجباره على إتمام عملية الاستحواذ بالسعر المتفق عليه البالغ 20ر54 دولار للسهم الواحد. ويرى العديد من المساهمين أن هذه صفقة جذابة. وأغلق سهم تويتر عند 34ر39 دولار يوم الثلاثاء.
ويمتلك ماسك بالفعل حصة في تويتر تزيد قليلا عن 9%، والتي اشتراها من خلال سوق الأسهم قبل الإعلان عن الاستحواذ من جانبه. 

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المصدر: آ ف ب
موقع تويتر
تويتر
إيلون ماسك
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