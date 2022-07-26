إصابة مذيعة بالإغماء مباشرة على الهواء

تعرضت المذيعة البريطانية كيت ماكان إلى الإغماء وسقطت خلال مناظرة تلفزيونية مباشرة بين المرشحين لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المناظرة بين المرشحين، التي كانت تبث مباشرة على الهواء، توقفت بعد حوالي 30 دقيقة ثم تم إلغاؤها بعد ذلك بناءً على نصيحة الخبراء الطبيين الموجودين في الاستوديو.
حدثت اللحظة الدرامية عندما كانت تراس تجيب على سؤال. حيث ارتفع صوت مفاجئ صاخب، أثناء حديث تراس وظهر القلق بشكل واضح على وجه وزيرة الخارجية وصرخت: "يا إلهي!". ثم شوهدت وهي تغادر المنصة وتتجه نحو المكان الذي كانت تقف فيه مقدمة المناظرة. عندها، توقف بث البرنامج.