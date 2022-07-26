خطوات بسيطة لصحة الأمعاء

ترجمة: عزة يوسف

أكد خبراء الصحة أن البكتيريا غير المرئية تعيش داخل أمعائنا، لكنها مفيدة للجسم وتمثل خط الدفاع الأول ضد مسببات الأمراض والميكروبات الضارة. ومن أسهل الطرق لتحسين صحة الأمعاء التركيز على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.

وقال خبراء الصحة إنه إلى جانب الأطعمة المخمرة والزبادي، تُعتبر الأطعمة النباتية مثل الحبوب والبذور والبقوليات، صديقة للأمعاء كونها تحتوي على بروبيوتيك وفيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة، في حين أن الأغذية مرتفعة السكر والمصنعة والمشبعة بالدهون لها تأثير سلبي على البكتيريا الجيدة وتؤدي إلى انتشار الميكروبات السيئة.

ونقل موقع Better Living الأميركي للصحة والعافية عن الخبراء، أن أساليب الحياة الصحية مثل ممارسة الرياضة واليوغا والإقلاع عن التدخين والتواصل مع الأصدقاء، وقضاء وقت طويل في الطبيعة والحصول على ساعات نوم كافية، عوامل تساعد في تقليل التوتر وتزيد من الشعور بالسعادة.

وأوضحوا أن الذين يعيشون في المناطق الريفية يتمتعون بتنوع ميكروبي أفضل من سكان المدن الذين يتعرض طعامهم ومنازلهم وبشرتهم إلى الكثير من المواد الكيميائية والملوثات ذات التأثير السلبي على صحة الأمعاء.