الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

خطوات بسيطة لصحة الأمعاء

خطوات بسيطة لصحة الأمعاء
27 يوليو 2022 01:03

ترجمة: عزة يوسف

أخبار ذات صلة
«شبح».. في السينما اليوم
دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤثر على جودة الحياة

أكد خبراء الصحة أن البكتيريا غير المرئية تعيش داخل أمعائنا، لكنها مفيدة للجسم وتمثل خط الدفاع الأول ضد مسببات الأمراض والميكروبات الضارة. ومن أسهل الطرق لتحسين صحة الأمعاء التركيز على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.
وقال خبراء الصحة إنه إلى جانب الأطعمة المخمرة والزبادي، تُعتبر الأطعمة النباتية مثل الحبوب والبذور والبقوليات، صديقة للأمعاء كونها تحتوي على بروبيوتيك وفيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة، في حين أن الأغذية مرتفعة السكر والمصنعة والمشبعة بالدهون لها تأثير سلبي على البكتيريا الجيدة وتؤدي إلى انتشار الميكروبات السيئة.
ونقل موقع Better Living الأميركي للصحة والعافية عن الخبراء، أن أساليب الحياة الصحية مثل ممارسة الرياضة واليوغا والإقلاع عن التدخين والتواصل مع الأصدقاء، وقضاء وقت طويل في الطبيعة والحصول على ساعات نوم كافية، عوامل تساعد في تقليل التوتر وتزيد من الشعور بالسعادة.
وأوضحوا أن الذين يعيشون في المناطق الريفية يتمتعون بتنوع ميكروبي أفضل من سكان المدن الذين يتعرض طعامهم ومنازلهم وبشرتهم إلى الكثير من المواد الكيميائية والملوثات ذات التأثير السلبي على صحة الأمعاء.

الأمعاء
البكتيريا
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
28 يوليو 2022
متظاهرون عراقيون أثناء اقتحام مقر البرلمان احتجاجاً على ترشيح السوداني (أ ف ب)
عربي ودولي
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
28 يوليو 2022
أنصار الرئيس قيس سعيد يحتفلون في شارع الحبيب بورقيبة (أ ف ب)
عربي ودولي
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
28 يوليو 2022
ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا
عربي ودولي
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
28 يوليو 2022
جانب من آثار الدمار التي لحقت بصوامع القمح في انفجار مرفأ بيروت (أ ف ب)
عربي ودولي
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
28 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©