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«لاعب عالمي» جديد في إنترنت الفضاء

«لاعب عالمي» جديد في إنترنت الفضاء
27 يوليو 2022 01:02

باريس (أ ف ب) 

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أعلنت الشركتان المشغلتان للأقمار الاصطناعية، يوتلسات الفرنسية ووان ويب البريطانية، موافقتهما على الاندماج وتشكيل «لاعب عالمي» في مجال الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الفضاء، ومنافسة شركات أميركية عملاقة مثل «ستار لينك».
وأكدت الشركتان أن خطوتهما ستغيّر قواعد اللعب في هذه الصناعة، حيث تمتلك يوتلسات 35 قمراً اصطناعياً وتستخدمها بالأساس للبث التلفزيوني، غير أنها توفر أيضاً الإنترنت العالي السرعة.. أما وان ويب، فهي متخصصة في الإنترنت عبر الفضاء، ونشرت 428 من كوكبة أقمارها الصناعية الـ648 في مدار منخفض، وتخطط لإطلاق خدماتها على الصعيد العالمي نهاية العام.

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