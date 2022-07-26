ما جديد سيف نبيل؟

أبوظبي (الاتحاد)

نشاط فني ملحوظ يعيشه سيف نبيل هذه الأيام، فقد حقق نجاحاً مميزاً ضمن جولته الصيفية في الدول العربية، لاسيما في المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وسوريا.فقد أحيا سيف حفلين جماهيريين في العاصمة السورية دمشق حيث نفذت بطاقات الحفلين قبل موعدهما، وكان اللافت تفاعل الجمهور معه، حيث قدم باقة من أجمل وأشهر أغانيه مثل «لو»، «آه ياني» و«أحبك دومي».

وبعدما أطلق أغنية «أحبك دومي» التي حطمت الأرقام القياسية وتخطت 7 ملايين مشاهدة بأقل من أسبوعين، وما زالت تلاقي تفاعلاً كبيراً، يستعد سيف لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان «حبة حبة» من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي.

ويستعد سيف نبيل لاستكمال جولته الصيفية، حيث سيتواجد في تونس يوم 6 أغسطس لإحياء حفل من أضخم حفلات مهرجانات قرطاج الدولية.