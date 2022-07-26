«twofour54» تعيِّن مارك وايتهيد رئيساً تنفيذياً

أبوظبي (الاتحاد)

عيَّن مجلس إدارة twofour54، المنطقة الإعلامية الرائدة لتطوير صناعة الإعلام والترفيه والألعاب الإلكترونية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الخبير الإعلامي الدولي مارك وايتهيد رئيساً تنفيذياً لقيادة أعمال المنطقة الإعلامية خلال المرحلة التالية من مسيرة نموها المستدام.

يمثل انضمام وايتهيد إضافة مهمة إلى twofour54 لما يتمتع به من خبرة واسعة تقارب 30 عاماً في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والإنتاج. وقد شغل سابقاً العديد من المناصب العليا في صناعات الاعلام والترفيه الدولية، ومن ضمنها منصب الرئيس والعضو المنتدب لشبكات فياكوم الإعلامية الدولية VIMN في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي منصبه الجديد كرئيس تنفيذي، سيقود وايتهيد التوجه الاستراتيجي لـ twofour54 وعملياتها التشغيلية بما فيها خدماتها وحلولها الفريدة في المنطقة الإبداعية - ياس التي تُعتبر أول مشروع يتم تطويره خصيصاً لصناعة الإعلام والترفيه والألعاب الإلكترونية في المنطقة، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج ومواقع التصوير الخارجية التابعة لها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتولى وايتهيد الإشراف على تسليم مشاريع البنية التحتية المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من المنطقة الإبداعية - ياس وتوسعة مرافق الاستوديوهات.

وقال مارك وايتهيد: يشرفني تولي منصب الرئيس التنفيذي لـtwofour54 في هذه المرحلة المهمة من مسيرة نمو الشركة ونجاحها المستمر. ولن أدخر جهداً في ضمان مواصلة دورها الرائد في تحفيز النمو المتسارع لصناعات الإعلام والألعاب الإلكترونية في أبوظبي من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تنفِّذها مثل المنطقة الإبداعية - ياس، وما تقدمه من حلول وخدمات شاملة. ولا شك بأن هذا المزيج الفريد من الإمكانات عالمية المستوى يقوم بدورٍ محوري في دعم تحول أبوظبي إلى مركز عالمي للصناعات الإبداعية ووجهة جاذبة للمواهب والشركات من جميع الأحجام ومن مختلف أنحاء العالم. أتطلع إلى العمل مع فريق twofour54 وشركائها والأطراف المعنية الأخرى في أبوظبي لخلق فرص نمو جديدة مستقبلاً.

وستواصل twofour54 تحت قيادة وايتهيد تركيز جهودها على دعم نمو وازدهار قطاعات الإعلام والترفيه والألعاب الإلكترونية في أبوظبي من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات دعم متكاملة للمواهب والشركات العاملة في هذا القطاع.