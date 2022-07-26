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3 مواقع مميزة للتصوير في «قصر الوطن»

3 مواقع مميزة للتصوير في «قصر الوطن»
26 يوليو 2022 15:18

 أبوظبي (الاتحاد)
يعتبر قصر الوطن من الوجهات الفريدة على مستوى العالم، ويمثل معلماً عمرانياً فريداً بُني ليتحدى الزمن بإطلالات ساحرة على مياه البحر. وتعبق ثناياه بكل العناصر الجمالية التي تتجسد في فنون الهندسة المعمارية والتاريخ والثقافة.
يقدم قصر الوطن لعشاق التصوير وجهة استثنائية ملهمة. فسواء كنت تحب تصوير العالم من حولك، أو التركيز على تفاصيل التصاميم، أو استكشاف الخلفيات الرائعة للصور الشخصية، فإن أرجاء قصر الوطن تحفل بكل ما تتطلع إليه لالتقاط صور بديعة ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون الحاجة إلى تحسينها أو إضافة الفلاتر إليها.

القاعة الكبرى 
تكاد أبعاد القاعات المهيبة لقصر الوطن تبدو أكبر من الواقع، بدءاً من القاعة الكبرى التي تمثل القلب المعماري للقصر. ويمكن استخدام تقنيات التصوير المنظوري لجعل تفاصيل الصور تبدو أصغر أو أكبر حجماً، حيث تتلاقى الخطوط بأساليب مختلفة لتوظيف القبة المركزية كمرتكز لاستكشاف العلاقة بين أبعاد القاعة الكبرى. وهنا، لا حدود للإبداع سوى القبة الرائعة المهيبة التي تتوسط القاعة.

  • 3 مواقع مميزة للتصوير في «قصر الوطن»
    3 مواقع مميزة للتصوير في «قصر الوطن»

 

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«طاقة الكلام»
يمكن لعشاق الفن زيارة العمل الفني «طاقة الكلام» الذي أبدعه الفنان الإماراتي الشهير مطر بن لاحج، بتصميم فريد على شكل قفص كبير يجسد إحدى المقولات المأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهي: «الثروة الحقيقة هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب». لقد تم إبداع هذا العمل الفريد من الذهب الخالص، ليكون خياراً مثالياً لالتقاط أجمل الصور، وفرصة لمشاهدة عملين مماثلين مصنوعين من الفضة ومعروضين في حدائق القصر.

مناظر طبيعية 
خارج جدران القصر، يمكن الاستمتاع بالمناظر الخلابة لامتداد الحدائق، والتي تتزين من الطرفين بأنماط الفسيفساء نفسها والتصاميم الهندسية الإسلامية التي تجعل من قصر الوطن واحداً من أكثر المعالم الثقافية تميزاً على مستوى دولة الإمارات. وعندما تلقي نظرة على المشهد المذهل الذي يحوط بك، يمكن التركيز على تفاصيل التصاميم الخارجية للقصر وإبداعات الفسيفساء التي تزين الجدران المصنوعة من الحجر والجرانيت الأبيض. 

ويحلو التقاط الصور من هذا الموقع في الخلفية، قبل التوجه إلى مطعم «ضيافة قصر الوطن» للاستمتاع بإطلالات جديدة استثنائية بكل معنى الكلمة، تؤلفها مساحات الحدائق الواسعة والنوافير والأقواس والتصاميم المعمارية الفاخرة.يزخر كل ركن وكل جزء من قصر الوطن بالإبداعات الهندسية والابتكارات الفنية والإرث التاريخي الفريد الذي يدعو الزوار من مختلف الأعمار لالتقاط الصور الرائعة، مشجعاً إياهم على العودة مجدداً بكل تأكيد.

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