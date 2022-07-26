أعضاء «البرلمان العربي للطفل» في خورفكان



الشارقة (الاتحاد)

أعجب أطفال الوطن العربي من أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل بجمال مدينة خورفكان وبالمواقع الأثرية والسياحية المتنوعة خلال تواجدهم على أرض الشارقة للمشاركة في أعمال جلستهم الرابعة.جاء ذلك خلال استضافة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للأطفال واصطحابهم في جولة حرة شملت الاطلاع على أبرز مباني وصروح مدينة خورفكان التي تُبرز قيمتها الثقافية والعمرانية والسياحية، واكتشاف منتج الإمارة السياحي والثقافي. وعرفتهم على ما تضمه المدينة من مقومات رائدة خولتها أن تصبح مقصد السياحة خلال هذا العام.

وتعرف 68 طفلاً وطفلة من 17 دولة من المشاركين في الجلسة الرابعة والأخيرة من أعمال البرلمان العربي للطفل والمنعقد في الشارقة بدولة الإمارات على أبرز المواقع السياحية في مدينة خورفكان. وتنقلوا بين ربوعها ومواقعها السياحية المختلفة، والتي نالت إعجابهم بشكل لافت.

ونظمت الهيئة جولات سياحية وتثقيفية للأطفال تعرفوا فيها على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في التوسع بإنشاء المعالم السياحية في المناطق والمدن لتشمل الزيارات في بدايتها سد الرفيصة. ثم زاروا استراحة السحب التي شكلت وجهة سياحية لا مثيل لها بموقعها المميز على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، والتقطوا الصور التذكارية، كما تجولوا في الاستراحة واطلعوا على إطلالتها الخلابة.

وتوجهوا إلى مدرج خورفكان والشلال وبعدها قاموا بجولة بحرية قرابة الساعة وصلوا فيها إلى عدد من الجزر القريبة واستمتعوا بالطقس الخلاب، ثم زاروا السوق القديم الذي يمثل منطقة تراثية تحكي تاريخ المنطقة وعاداتها وتقاليدها وتجولوا في أرجائه.

وأبدى عدد كبير من أطفال البرلمان العربي للطفل إعجابهم بالجولة السياحية في مدينة خورفكان وأكدوا أنها زيارة لن تنسى في تاريخ حياتهم بعد اطلاعهم على العديد من المواقع الجميلة وتنقلوا بين معالمها المتنوعة وأشاروا إلى رغبتهم في زيارتها مجدداً.

وأكد أيمن عثمان الباروت أن الزيارة السياحية للوفود العربية من أعضاء وعضوات البرلمان تُعتبر من البرامج المهمة خلال زيارة الشارقة، لذا جرى التنسيق مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي لاستضافة الأطفال العرب، ومنحهم فرصة من التجول بين أجمل المواقع السياحية في مدينة خورفكان.

وأشار الباروت إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة سخر جهوده والإمكانيات المتاحة لإبراز معالم الشارقة في مختلف المدن والمناطق لتكون مقصداً للزوار والسياح والاستمتاع بجمالها.