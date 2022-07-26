بعد 17 عاما.. كشف لغز مقتل سائحة في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، أنها أوقفت رجلا يُشتبه في ضلوعه بجريمة قتل سائحة ألمانية، قبل 17 عاما على الساحل الشرقي للبلاد.



وقالت شرطة ريتشموند في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا، إن المشتبه فيه، يبلغ من العمر (42 عاما) أوقف في ولاية غرب أستراليا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأضافت أن 6 من عناصرها انتقلوا إلى الجانب الآخر من البلاد لإجراء هذا التوقيف.

ولم توضح الشرطة التفاصيل التي قادت إلى هذا الاعتقال بحسب سكاي نيوز العربية.

وكانت الضحية سيمون ستروبل (25 عاما) فُقدت في فبراير 2005 من داخل حديقة للمقطورات السياحية، بعد أن أمضت أمسية مع أصدقائها في مدينة ليسمور الصغيرة على الساحل الشرقي لأستراليا.

واكتُشفت جثتها بعد 6 أيام، مخبأة تحت سعف نخيل، في ملعب رياضي قريب.

ولم يسفر التحقيق الذي أجرته الشرطة المحلية، بالتعاون مع شرطة مدينة فورتسبورغ الألمانية، عن أي توقيفات.

وفي عام 2007، قضى النائب العام في ولاية نيو ساوث ويلز بعدم وجود أدلة كافية لتجريم أي شخص بمقتل الشابة.

وقبل عامين، عرضت حكومة نيو ساوث ويلز مكافأة قدرها مليون دولار أسترالي (694 ألف دولار أميركي)، مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى تحديد القاتل.

وكانت الشرطة الألمانية قد عرضت مكافأة قدرها عشرة آلاف يورو في عام 2014 في هذه القضية.