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«كلايم أبوظبي».. ماذا يقدم للصيف؟

«كلايم أبوظبي».. ماذا يقدم للصيف؟
26 يوليو 2022 14:40

أبوظبي (الاتحاد) مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، يُعتبر «كلايم أبوظبي» المرفق الأمثل لممارسة هواية التسلق المميزة والممتعة، إذ يوفر مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات مجموعة دورات تدريبية خاصة برياضة التسلق التي تناسب الجميع من مختلف الفئات، من المبتدئين والمحترفين.

ويمكن للمبتدئين من عمر 13 سنة وما فوق بدء رحلتهم في عالم التسلق من خلال المشاركة في الدورة التعريفية التي تشرح أساسيات التسلق من دون حبال «البولدرنغ»، والتسلق بوساطة جهاز البيلاي.

وسيتمكن المشاركون عند اختتام الدورة من تسلق الجدران من دون حبال والتسلق بجهاز البيلاي بشكل مستقل، من دون الحاجة إلى وجود مشرف أو الحصول على أي تدريب إضافي.

وتُعتبر الدورة التدريبية مناسبة للضيوف الذين لا يمتلكون خبرة سابقة في التسلق، وتستغرق 4 ساعات ونصف الساعة لتمثل المقدمة التعريفية الأمثل حول التسلق.وبمجرد إتقان أساسيات ومبادئ التسلق، ينتقل عشاق هذه الرياضة إلى الخطوة التالية نحو الاحتراف، حيث يوفر «كلايم أبوظبي» دورة تدريبية حول التسلق بأسلوب «توب روب» وكيفية ربط عقدة الحبال على شكل رقم 8، وكيفية تثبيت الحبال والتسلق.

وسيتمكن المشاركون من إتقان مهارات التسلق في دورة تدريبية تستغرق 9 ساعات مقسمة على يومين. وبعد استكمال كل دورة، ستتم دعوة الضيوف إلى «كلايم أبوظبي» في يوم منفصل لإكمال عملية تقييم المهارات للتأكد من اجتيازهم هذه الدورات بنجاح. ويضم «كلايم أبوظبي» 5 جدران تسلق بمستويات صعوبة متفاوتة هي: جدار «البولدرنغ»، جدار التسلق الإحماء، جدار التسلق للمستوى المتوسط، جدار التسلق للمستوى المتقدم، وجدار «ذا ساميت»، الذي يعتبر أطول جدار تسلق في المنطقة بارتفاع قياسي يبلغ 138 قدماً.

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