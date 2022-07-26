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«أبوظبي للإعلام» تنظِّم لقاءً مفتوحاً مع مرشحي برنامجها التدريبي

«أبوظبي للإعلام» تنظِّم لقاءً مفتوحاً مع مرشحي برنامجها التدريبي
26 يوليو 2022 14:25

أبوظبي (الاتحاد) 

نظمت «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللقاء المفتوح مع الطلبة المرشحين للمرحلة النهائية من برنامج تأهيل طلاب الجامعات الذي أطلقته الشركة بهدف استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر المميزة من الطلاب الجامعيين بإمارة أبوظبي، ومن ثم تأمين فرص عمل للمبدعين منهم ممن يجتازون المراحل النهائية ويثبتون جدارتهم وقدرتهم على الانخراط بسوق العمل. 

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وتوفّر «أبوظبي للإعلام» فرص عمل في العديد من التخصصات الإعلامية بالتعاون مع الشركاء في بعض القطاعات.وأقيم اللقاء في مركز الشباب بأبوظبي وحضره 57 طالباً وطالبة من أصل 202 انخرطوا بالبرنامج، منذ انطلاقه قبل شهرين وشهد العديد من الجلسات التي أسفرت عن وصول أفضل الطلاب من 5 جامعات في إمارة أبوظبي إلى المرحلة النهائية، وهي جامعة الإمارات، جامعة زايد، جامعة السوربون أبوظبي، جامعة أبوظبي، وكليات التقنية العليا أبوظبي.
وشملت عملية الاختيار إجراء مجموعة من الاختبارات الأولية التي نظمتها دائرة التلفزيون في «أبوظبي للإعلام»، مثل تجارب الأداء في مجالات التمثيل والتقديم التلفزيوني، وعرض المهارات الفنية في المونتاج والجرافيك والإخراج، وسواها من المهارات الإعلامية.
وحرصت اللجنة المكلفة من دائرة التلفزيون خلال زياراتها للجامعات على التعرّف إلى الطلاب الراغبين بالالتحاق بالبرنامج التدريبي عن قرب، والوقوف على إمكانياتهم ومهاراتهم من خلال العروض المباشرة التي قدمت على مسارح الجامعات وإرسال نماذج من أعمالهم. وبدورها باشرت اللجنة المكلفة بمتابعة كل الأعمال المرسلة وتقييمها وفق معايير مهنية دقيقة.
وخلال اللقاءات التعريفية بالجامعات قام وفد تلفزيون أبوظبي بتعريف الطلبة على المسارات الوظيفية المختلفة التي توفرها «أبوظبي للإعلام» في المجال الإعلامي، وإطلاعهم على الفرص المتاحة لاكتساب الخبرات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.
وقال هيثم الكثيري المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة: تواصل «أبوظبي للإعلام» التزامها بتقديم إعلام وطني هادف وتعمل على تمكين الكفاءات الإعلامية الإماراتية وفتح آفاق جديدة أمامها لدخول سوق العمل وتطوير المشهد الإعلامي بالدولة. كما نسعى إلى دعم المواهب الشابة من خلال تقديم فرص تدريبية لطلبة جامعات أبوظبي، وتوفير بيئة تعزز الفرص والخيارات المهنية والخبرات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وتدعم استمرارية قطاع الإعلام ورفده بكوادر إعلامية شابة وطموحة.
وأضاف الكثيري: تندرج علاقات التعاون مع جامعات أبوظبي، فيما يتعلق بتدريب وتأهيل طلبة الإعلام، ضمن مسؤوليتنا المجتمعية نحو فئة الشباب واستراتيجيتنا التي تشجع على دعم الطاقات والقدرات المتميزة، لإعداد جيل واعد يدعم مسيرة التطور والنمو في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الإعلامي، والمضي في تقديم محتوى هادف وترفيهي ومتنوع يلبي مختلف تفضيلات الجمهور.
وشهدت جلسات اختبار الأداء حضوراً كبيراً من الطلبة الذين وجدوا فيها فرصة لا تفوّت لعرض مواهبهم ومهاراتهم في المجال الإعلامي والإنتاج الفني. وتضمنت قائمة المرشحين النهائية 57 طالباً وطالبة من أصل 202 متقدمٍ من الجامعات التي شهدت زيارات الشركة، والذين سيحظون بفرصة الانضمام إلى برنامج تدريبي عالي المستوى بتنظيم من «أبوظبي للإعلام»، ما يضمن تعزيز قدراتهم الإعلامية تحت إشراف نخبة من الكوادر المهنية، والدخول في سوق العمل من بوابة الشركة التي تعتبر صرحاً إعلامياً رائداً في المنطقة.
يشار إلى أن زيارات وفد «أبوظبي للإعلام» هذا العام إلى جامعات أبوظبي، أثمرت توقيع اتفاقيات شراكة وبحث سبل التعاون مع عددٍ من أبرز الجامعات في مجال تدريب وتأهيل طلبة قسم الإعلام وفق أعلى المعايير والممارسات المهنية على مستوى القطاع، بما يتماشى مع مساعي الشركة إلى دمج الجهود وتبادل الخبرات فيما يخص المجال الإعلامي، وإعداد جيل جديد من الكوادر الوطنية الريادية في هذا المجال.

أبوظبي للإعلام
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