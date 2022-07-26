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«ناشئة الشارقة» يكتسبون مهارات الديكور المسرحي

«ناشئة الشارقة» يكتسبون مهارات الديكور المسرحي
26 يوليو 2022 14:16

الشارقة (الاتحاد) 

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اكتسب 20 مشاركاً مهارات إعداد وتنفيذ ديكور مسرحي والذي يُعتبر أهم عنصر من عناصر العرض المسرحي، وذلك ضمن مشاركاتهم في فعاليات مختبر المسرح الذي تنظمه «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إطار مختبر المهارات لعام 2022، وينظم ضمن فعاليات «صيفك ويانا».  
وشكلت ورشة إعداد وتنفيذ الديكور مساحة لتمكين المشاركين من الناشئة في تخيل وتنفيذ احتياجات العمل المسرحي من أشكال وديكورات على المسرح وفنون توزيعها وتقسيمها بما يتناسب مع النص وإلهام المبدع المنفذ للديكور.
وتلقوا مهارات تساعدهم في تصور الاحتياجات الخاصة بأعمال المسرح والمجسمات وطريقة تصنيعها، فضلاً عن وضع الألوان المناسبة وتوزيعها في المساحات المختلفة للعرض المسرحي، في سياق حرص «ناشئة الشارقة» على إثراء حصيلة المشاركين بالمهارات اللازمة، والتي تتخذ من الإبداع مساراً في إعداد الشكل المسرحي وتجسيده في أعمال فنية مصغرة تحاكي المسرح الكبير.
مدربة الناشئة في مجال المسرح فيروز نسطاس أفادت أن مختبر المسرح يدفع المشاركين إلى اكتشاف خبايا وتفاصيل إنجاز العرض المسرحي، والذي يعتمد في أولى أعماله على الديكور، باعتبار أنه من أهم عناصر العرض المسرحي ويحتاج إلى مهارة في التصميم الفني والرقمي ومعرفة بالحساب والأبعاد.
وأشارت إلى حرص محاور الورشة على إكساب المشاركين مهارات تنفيذ الديكور من خلال الحصص التي قدِّمت لهم في سياق ورش مختبر المسرح ومنحهم المجال لفهم طبيعة عمل الديكور وما يحتاجه من دراية بمواده الخام المناسبة لحركة الممثل، والتي تعطي الوظيفة التي يحتاجها المخرج ليكتمل العرض، وتسمى بتقنيات العمل المسرحي.
وأشار سالم راشد ساحوه السويدي إلى أن المسرح يمثل له هوية كبيرة، لذا حرص على المشاركة في مختبر المسرح وتنمية موهبته في أولى ورش المسرح والمخصصة للديكور وتعلمه مهارة تخيل وتصميم الديكور وطرح تنفيذه بشكل أكثر دقة ومهارة.
وأكد حمد فرحان صالح أن الورشة أفادته في معرفة أساسيات التصميم الفني والرقمي للديكور. ويرى أن الديكور ليس بالعمل البسيط، بل يحتاج إلى دراسة متأنية وطويله ونظرة في تفاصيل العمل، إلى جانب الإبداع في التشكيل الفني، مؤكداً أن الورشة ساعدته في تنمية موهبته والاستفادة من الإجازة الصيفية بالتحاقه بناشئة الشارقة وانضمامه إلى البرنامج وإفساح المجال لاكتشاف تفاصيل الإنجاز المسرحي.
ولفت حمد علي إبراهيم إلى أنه وفي نهاية هذه الورشة استطاع الإلمام بمراحل إنجاز الديكور المسرحي، حيث تعلم تنفيذ الدمى وإعداد عدد من الشخصيات من خلال محاكاة تنفيذ مسرح مصغر والتعامل مع تقنيات ومواد صناعة الديكور بشكل كبير، وذكر أن الورشة كانت له بمثابة تجربة مليئة بالمتعة والتشويق.
 

ناشئة الشارقة
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