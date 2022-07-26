حمزة نمرة يحيي حفلاً في أبوظبي

مراد اليوسف (دبي) يحيي المغني المصري حمزة نمرة صاحب أغنية «فاضي شويه» التي حصدت ربع مليون مشاهدة على «اليوتيوب»، أمسية غنائية في العاصمة أبوظبي من تنظيم المجمع الثقافي، وذلك مساء السبت 30 يوليو ترافقه فرقته الموسيقية، بالإضافة إلى عزفه المنفرد على آلة الجيتار، وهو الذي يتميز به خلال عروضه الغنائية الحية.
وأوضح نمرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه متشوق للقاء الجمهور الإماراتي، وأنه بات مستعداً لتقديم برنامجه الغنائي ويتضمن لهجات عربية متنوعة.
وسيغادر حمزة بعدها إلى تونس لإحياء حفل في مهرجان الحمامات الدولي بدورته الـ 56 يوم 6 أغسطس المقبل، من تنظيم وزارة الشؤون الثقافية.
وكان حمزة نمرة أحيا حفلاً غنائياً جماهيرياً ضمن فعاليات مهرجان فلسطين الدولي، في قصر رام الله الثقافي يوم 30 يونيو الماضي، وقبلها في مدينة الرياض بالسعودية، حضرهما جمهور كبير على مسرح أبوبكر سالم يوم 10 يونيو الماضي، وحفلاً آخر على مسرح ليالينا في مدينة جدة يوم 11 يونيو.