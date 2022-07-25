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42 مصاباً في هجمات للقردة باليابان

42 مصاباً في هجمات للقردة باليابان
26 يوليو 2022 00:49

طوكيو (أ ف ب) 

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أصيب 42 شخصاً منذ بداية يوليو الحالي بجروح بسبب قردة شاردة في مدينة ياماغوتشي غرب اليابان، ما أرغم السلطات المحلية على استخدام بنادق تخدير لمواجهة الهجمات غير المعتادة.
وتنتشر قرود المكاك في الأرخبيل الياباني، ويُنظر إليها أحياناً على أنها مصدر إزعاج، ورغم أنه من غير المعتاد أن تهاجم القردة البشر مباشرة، تعرّض أطفال وبالغون للخدش أو العض.
وقال موظف في بلدية المدينة إن تسجيل هجمات كثيرة في فترة قصيرة غير شائع، وأضاف: في البداية، كانت الهجمات تستهدف الأطفال والنساء وفي الآونة الأخيرة، استهدفت القردة رجالاً مسنين.

اليابان
ياماجوتشي
القرود
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