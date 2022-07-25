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بدء ترميم كاتدرائية نوتردام

بدء ترميم كاتدرائية نوتردام
26 يوليو 2022 00:49

باريس (أ ف ب) 

بدأت أعمال ترميم زجاجيات كاتدرائية نوتردام في مشاغل حرفيين فرنسيين وبمساعدة ألمانية، بعدما نجت من الحريق الذي اجتاح المبنى في 2019. ويأتي ذلك ضمن أولى عمليات ورشة الترميم الداخلي للكاتدرائية تمهيداً لإعادة فتحها العام القادم، وهو «هدف صعب» بحسب الجنرال جان لوي جورجولان المكلف بالإشراف على أعمال الترميم.
وأتى حريق ضخم في 15  أبريل 2019 على جزء من الكاتدرائية التي تعتبر تحفة من الفن المعماري القوطي، ما أدى إلى انهيار هيكلها وسهمها الشهير وبرجها وقسم من سقفها، ولا تزال الكاتدرائية منذ ذلك الحين مغلقة أمام الزوار.

كاتدرائية نوتردام
نوتردام
حريق نوتردام
احتراق كاتدرائية نوتردام
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