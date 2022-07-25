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رواد صينيون يدشنون مختبراً فضائياً

رواد صينيون يدشنون مختبراً فضائياً
26 يوليو 2022 00:49

بكين (أ ف ب) 

دخل رواد فضاء لأول مرة أمس «وينتيان» وحدة المختبر الجديدة في محطة الفضاء الصينية، ضمن خطوة رئيسة نحو استكمال الموقع المداري بحلول نهاية العام. وأفادت مصادر حكومية أن «وينتيان»، وهي الجزء الثاني من الأقسام الثلاثة الرئيسة في المحطة الصينية، التحمت بالوحدة الأساسية للمحطة أمس غداة إطلاقها بنجاح من جنوب الصين، وسط حضور مكثف لآلاف الصينيين.
بعد ساعات قليلة من الالتحام، دلف 3 رواد كانوا على متن المحطة إلى المختبر الجديد.. ومن المقرر إطلاق الوحدة الثالثة، وهو مختبر آخر يحمل اسم «مينغتيان»، أكتوبر المقبل.

الصين
محطة الفضاء الصينية
الفضاء
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