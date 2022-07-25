أسرة يوسف المرزوقي.. حليفة للتميُّز

هناء الحمادي (أبوظبي)

يمثل التميز أحد المحاور الاستراتيجية للتنمية في الإمارات، حيث تحرص القيادة الرشيدة دائماً على تهيئة البيئة المحفزة، كما أن المبادرات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات تجعل من التميز علامة إماراتية بالدرجة الأولى. وسعياً إلى النجاح حصدت أسرة يوسف حسن المرزوقي العديد من الجوائز التربوية على نطاق الأسرة. عن هذا التميز يقول يوسف المرزوقي: إنه نتيجة لنهج القيادة الرشيدة التي تدفع فئات المجتمع نحو الارتقاء وتحقيق الإنجازات، ويثمن الرؤية الثاقبة في طرح الجوائز الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة. ولأن الأسرة هي لبنة المجتمع حرصت أن تكون أسرتي نموذجاً مشرفاً لتحقيق تلك الرؤية ومواصلة مسيرتها في دروب التميز ونشر ثقافته في المجتمع.

يقول يوسف المرزوقي: للمرة الثالثة على التوالي حازت أسرتي جائزة «الشارقة للعمل التطوعي» في دورتها الـ 19، والمختلف هذا العام حصولنا على المركز الأول عن فئتين رئيستين: مبادرة «حقيبتي المدرسية عون لهم» لدعم طلبة المدارس الخيرية والأسر المتعففة، والمشاركة بأعمال تطوعية بمجموع 1.666 ساعة تطوعية في عام 2021، من خلال مشاركات مع جهات ومؤسسات مختلفة على مستوى إمارات الدولة.

مبادرات

وتقول الأم فاطمة الحمادي: إنه لشرف عظيم أن يتم تكريمنا كأفضل أسرة متطوعة على مستوى الدولة، ومن أهم مشاركاتنا لهذا العام تطوعنا في المخيم الكشفي الوطني لدعم أصحاب الهمم مع كشافة الإمارات خلال معرض إكسبو دبي 2020، وتنفيذنا لمبادرة «تراحموا» مع فريق مبدعي الإمارات، ومبادرتنا التطوعية مع فريق «شكراً لعطائك»، ومبادرة «كفيتوا ووفيتوا» لتوجيه رسائل شكر لأبطال خط الدفاع الأول وجنود الخدمة الوطنية وضباط مراكز التفتيش، وكذلك مبادرة «لا تشلون هم فطوركم» مع جمعية منار الإيمان الخيرية. وتعتبر أن التطوع غرس طيب يجب أن يزرعه كل ولي أمر في أبنائه، ومدرسة للكثير من المهارات، حيث اكتسب أبناؤها من التطوع مهارات القيادة والتنظيم والتواصل الاجتماعي وتعزيز قيم التراحم وحب العطاء والإيثار والتعاون. وتذكر أن الجوائز عصارة نجاحات أتت بعد تحديات، توثق رحلة إنجاز وفخر، لا سيما في المجال التطوعي الذي يلامس الجانب الإنساني الخيري ويعبر عن رد الجميل للوطن، ليكون أفراد أسرتها سفراء للخير والتميز والعطاء.

مهارات

حققت أسرة المرزوقي ما يزيد على 400 جائزة وإنجاز. وحصل الأبناء على عدة جوائز بينها: «حمدان للأداء التعليمي المتميز»، «الشارقة للتميز التربوي»، «الإمارات فئة الطالب المتميز»، «التحبير للقرآن الكريم»، «لطيفة لإبداعات الطفولة»، «البيئة للطفل»، «عجمان للقرآن الكريم»، وجوائز محلية ودولية. ومن أهم المسابقات التي فاز بها الأبناء «مبتكرون»، «الواعظ الصغير»، «صيف بلا فراغ»، «فارس الشعر»، ومسابقات متنوعة في القراءة والطبخ والرسم وإلقاء الشعر. وتذكر فاطمة الحمادي أن تلك الجوائز صقلت مهارات أبنائها وطورتها بشكل كبير وأكسبتهم الثقة بالنفس ومواجهة الجمهور والطلاقة في الحوار وروح المنافسة والقيادة والقدوة. وتعدد أهم الجوائز التي حصلت عليها بشكل فردي، بينها «عون للخدمة المجتمعية فئة ولي الأمر المتميز 2019»، «الشارقة للعمل التطوعي» كأفضل فرد متطوع المركز الأول على مستوى الدولة 2019، «سفير الوقاية المجتمعية 2020» عن أفضل نشاط منزلي في فترة الجائحة لتقديمها حلقات تحفيظ نسائية عن بعد لتعليم النساء التجويد، و«التميز الاجتماعي 2021»، بالإضافة إلى توليها مهام شرفية تطوعية مع عدة جهات.

المركز الأول

من أهم الجوائز التي حصلت عليها أسرة المرزوقي: جائزة الشارقة للتميز التربوي - فئة الأسرة المتميزة المركز الأول على مستوى الدولة، وجائزة سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء - المركز الأول على مستوى الدولة، وجائزة أقدر للتمكين - فئة الأسرة الآمنة رقمياً، جائزة بلدية العين للعمل التطوعي - فئة الأسرة المتميزة المركز الأول، جائزة أسرة وطن - المركز الأول مع حكومة عجمان وبرنامج صيفنا سعادة، وجائزة مواصلات الإمارات - فئة الأسرة المثالية المركز الأول على مستوى الدولة، وجائزة نتطوع لأجل الإمارات - فئة الأسرة المركز الأول.