ما الرهان الذي يطلقه عيسى السقار في «جرش»؟

تراهن إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون على الفنان الأردني عيسى السقار، في تثبيت نجومية المطربين الأردنيين المشاركين في فعاليات الدورة الـ 36 من المهرجان الذي ستقام فعالياته خلال الفترة ما بين 28 يوليو و6 أغسطس.

ويأتي رهان «جرش» على السقار، بعد تحقيقه العام الماضي حضوراً جماهيرياً كبيراً، بحضور كامل العدد، يوازي حجم نجوميته، متصدراً أعلى نسب المشاركة بين الفنانين الأردنيين.

ويتجدد موعد السقار الذي أثبت نفسه رقماً صعباً ونجماً كبيراً في عالم الغناء، مع جمهور مهرجان جرش السبت 30 يوليو، في المسرح الشمالي.

ويقول السقار: أتطلع إلى عكس صورة مشرقة عن الفنان الأردني، لاسيما بعد نجاحي العام الماضي، ما يرتب علي مسؤولية مضاعفة هذا العام، عبر تقديم برنامج غنائي يناسب ذوق الجمهور.

ويستعد السقار، صاحب أغنية «ردي شعراتك ردي»، التي حققت على صفحته الرسمية على «يوتيوب» أكثر من 70 مليون مشاهدة، إلى تسجيل ظهوره الثاني كفنان منفرد في مهرجان جرش. ويعد جمهوره ومحبيه بتقديم حفل لا يُنسى، وبأن يكون حضوره علامة مميزة في المهرجان، مرة أخرى.

ويكثف نجم الغناء الحوراني الأصيل مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو خالد العلي، استعداده من خلال عدة بروفات موسيقية يقوم بها، لتقديم باقة من أجمل أغانيه، بينها: ردي شعراتك ردي، ويما مال الهوى، وخلصن بنات الحارة، وطاير طاير، وسراقة حرامية، وست العرايس، وأول ما نبدى القصيدي.

وعيسى ابن عائلة فنية معروفة، ويعتبر ما يقدمه امتداداً لمشوار عمه نجم الأردن الراحل متعب السقار، ويمتلك خامة صوتية مميزة. وشارك في عدد كبير من المهرجانات العربية، بينها: مهرجان بصرى الشام في سوريا والطائف في السعودية، إضافة لمشاركته في احتفالات اليوم الوطني في الإمارات، وعدد كبير من المهرجانات المحلية في لبنان، ومشاركته الدائمة في مهرجانات صيف عمان وشبيب.

وعاد مؤخراً من جولة التقى فيها الجاليات العربية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.