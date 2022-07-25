فؤاد عبد الواحد «يأخذ بالثأر»

مراد اليوسف (دبي)

بعدما تسربت أغنيته بين الجمهور بتسجيل غير نهائي، فضّل الفنان فؤاد عبد الواحد أن يقوم بتسجيل وطرح أغنية «أخذت الثار» بشكل رسمي وبالنسخة الأصلية.

وقال لـ«الاتحاد»: أحببنا أنا وملحن الأغنية «عزوف» أن نستكمل الأغنية وننفذها موسيقياً بشكل رسمي، لتخرج أمام الجمهور بالشكل الذي رسمناه لها، والحمد لله قمنا بتنفيذها موسيقياً وتوزيعها مع الموزع الموسيقي مروان، وتم طرحها عبر قناتي الرسمية على «اليوتيوب».

وأكد فؤاد أن أغنية «أخذت الثار» تحمل كلمات جميلة ومميزة للشاعر «ود»، وفكرة جديدة في الطرح والحوار بين العشاق.

وكشف أنه يجهز مع الملحن «عزوف» مجموعة أغنيات لم يحدد حتى الآن موعداً لطرحها، وتحمل جماليات لحنية جميلة.

وقال: نعمل على تجهيز أعمال غنائية قوية سترى النور قريباً وبشكل سنقوم بإعداده كخطة تسويقية لكل الأغنيات، وأنا متفائل بها.

وتخطت أغنية «أخذت الثار» بعد طرحها الـ900 ألف مشاهدة، بينما شاهد وسمع أغنيته المنفردة السابقة «يشهد الله» أكثر من مليوني ونصف المليون متابع. وهي من كلمات أسير الشوق، وألحان «وتر» وتوزيع موسيقي للموزع الموسيقي «سيروس».