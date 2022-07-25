ديانا حداد.. هكذا تعود للأضواء!

مراد اليوسف (دبي) عادت الفنانة ديانا حداد إلى عالم الأضواء والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عملين غنائيين طرحتهما في الوقت نفسه، اختارتهما من بين أغاني ألبومها الجديد. وذكرت لـ«الاتحاد» أنها ستعتمد هذا الأسلوب في طرح أغاني ألبومها الجديد «ديانا حداد 2022». وقالت: بعد غيابي أحببت العودة والظهور من خلال إطلالة جديدة وعملين غنائيين قمت بتصويرهما على طريقة الفيديو كليب في دبي. وسأقوم بطرح عملين كل شهر تقريباً ليتسنى دعمهما بالشكل المناسب ويصلا إلى أكبر عدد من الجمهور والمشاهدات.وشكرت ديانا متابعيها على حرصهم عليها والسؤال عنها خلال فترة غيابها، مؤكدة أنها كانت من أجل إعداد وتجهيز الأعمال الجديدة من مختلف النواحي الإنتاجية. وأشارت إلى أن أغاني ألبومها الجديد من إنتاجها الخاص. وحملت الأغنية اللبنانية عنوان «مغنجة»، تعاونت في كلماتها وألحانها مع إيفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة. والأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان «وحشني شخص»، جددت من خلالها تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعدما اختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، وتم التسجيل في الاستوديو الخاص به في دبي. وطرحت ديانا حداد الأغنيتين «مغنجة» و«وحشني شخص» من خلال فيديوهات مصورة، عبر قناتها الرسمية على موقع «اليوتيوب»، إلى جانب عرضها وتوزيعها عبر المكتبات الموسيقية المتخصصة، حيث تخطت كل أغنية حتى الآن نصف المليون مشاهدة.