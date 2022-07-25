الثلاثاء 26 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ديانا حداد.. هكذا تعود للأضواء!

ديانا حداد.. هكذا تعود للأضواء!
25 يوليو 2022 16:43

مراد اليوسف (دبي)

عادت الفنانة ديانا حداد إلى عالم الأضواء والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عملين غنائيين طرحتهما في الوقت نفسه، اختارتهما من بين أغاني ألبومها الجديد.

وذكرت لـ«الاتحاد» أنها ستعتمد هذا الأسلوب في طرح أغاني ألبومها الجديد «ديانا حداد 2022».

وقالت: بعد غيابي أحببت العودة والظهور من خلال إطلالة جديدة وعملين غنائيين قمت بتصويرهما على طريقة الفيديو كليب في دبي.

وسأقوم بطرح عملين كل شهر تقريباً ليتسنى دعمهما بالشكل المناسب ويصلا إلى أكبر عدد من الجمهور والمشاهدات.وشكرت ديانا متابعيها على حرصهم عليها والسؤال عنها خلال فترة غيابها، مؤكدة أنها كانت من أجل إعداد وتجهيز الأعمال الجديدة من مختلف النواحي الإنتاجية. وأشارت إلى أن أغاني ألبومها الجديد من إنتاجها الخاص.

وحملت الأغنية اللبنانية عنوان «مغنجة»، تعاونت في كلماتها وألحانها مع إيفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة. والأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان «وحشني شخص»، جددت من خلالها تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعدما اختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، وتم التسجيل في الاستوديو الخاص به في دبي.

وطرحت ديانا حداد الأغنيتين «مغنجة» و«وحشني شخص» من خلال فيديوهات مصورة، عبر قناتها الرسمية على موقع «اليوتيوب»، إلى جانب عرضها وتوزيعها عبر المكتبات الموسيقية المتخصصة، حيث تخطت كل أغنية حتى الآن نصف المليون مشاهدة.

آخر الأخبار
«هتال» يواجه أعلى الخيول تصنيفاً في العالم
الرياضي
«هتال» يواجه أعلى الخيول تصنيفاً في العالم
اليوم 13:22
محمد بن زايد
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. رفع نسبة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين بالمدارس الحكومية في أبوظبي إلى 80%
اليوم 13:08
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
دنيا
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
اليوم 13:07
حرائق غابات في المغرب
عربي ودولي
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
اليوم 13:01
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
الرياضي
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©