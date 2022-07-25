طلاب نادي الذيد يزورون «الشارقة لعلوم الفضاء»

الشارقة (الاتحاد)

اطلع المشاركون في النشاط الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي على منشآت ومختبرات أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة خلال زيارة قاموا بها ظهر أمس، ضمن فعالياتهم لمعسكر صيف الشارقة الذي يُقام تحت شعار «عطلتنا غير». وتضمنت الزيارة جولة شملت مختلف الأقسام مع تقديم شرح عن القبة الفلكية بتقنياتها المتطورة، واستمع الضيوف إلى مادة مصوَّرة جرى عرضها بأحدث التقنيات، تضمنت منشأة الكون وتطوره من خلال آيات قرآنية. وبعدها شاهدوا الفيلم الوثائقي بعنوان «دين القيمة» الذي يعكس التراث العربي الإسلامي ويعرض التسلسل الزمني للكون من لحظة الانفجار العظيم حتى نهاية الكون. وشملت الزيارة تفقد عدد من مرافق ومنشآت الأكاديمية التي تحاكي علوم الفلك والكون ونبذة تعريفية عن إنجازاتها المركز وما يقدمه من علوم ومعارف.