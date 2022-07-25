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"واتساب" يضيف خاصية جديدة غير متوقعة للمحادثات الجماعية

شعار "واتساب"
25 يوليو 2022 10:13

تركز شركة "واتساب" كثيراً هذا العام، على تطوير خاصية المحادثات الجماعية، ووفقا للأخبار الأخيرة، فإن خاصية جديدة ستضاف لقائمة التغييرات على المحادثات الجماعية.
 
وتشمل المحادثات الجماعية على "واتساب" ثلاثة أشخاص أو أكثر، ويتيح لك التطبيق الدخول في أكثر من مجموعة، تجمع كل منها الأصدقاء والعائلة.

ووفقا لموقع "وابيتا إنفو"، سيتيح التطبيق للمستخدم اكتشاف الأعضاء السابقين في كل محادثة جماعية، حتى وإن كانوا قد غادروا المجموعة.

ووفقا للموقع، ستسمح الخاصية الجديدة في المحادثات الجماعية، رؤية كل الأعضاء الذين غادروا أو تم إخراجهم من المجموعة، خلال الـ60 يوما الماضية.

وسيبدأ التطبيق باختبار الخاصية الجديدة على هواتف نظام أندرويد، قبل أن تتم تجربتها على هواتف آيفون.

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المصدر: وكالات
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