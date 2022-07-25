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"نوب" فيلم الرعب الجديد يتصدر الإيرادات في أميركا

"نوب" فيلم الرعب الجديد يتصدر الإيرادات في أميركا
25 يوليو 2022 08:55

احتل فيلم الإثارة والرعب الجديد(نوب) صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية مطلع هذا الأسبوع مسجلا 44 مليون دولار.

والفيلم بطولة كيكي بالمر ودانيل كالويا وستيفن يون وبراندون بيري وإخراج جوردن بيلي.
وبعد تصدره لأسبوعين متتاليين، تراجع فيلم المغامرة والحركة (ثور: لاف آند ثاندر) "ثور: الحب والرعد" إلى المركز الثاني مسجلا 22.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريس هيمسورث وناتالي بورتمان وكريستيان بيل ومن إخراج تايكا وايتيتي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (مينيونز :ذا رايز أوف جرو) "التوابع: صعود جرو" من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 17.7 مليون دولار.

كما تراجع الفيلم الدرامي (هوير ذا كوردادس سينج) من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا 10.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة ديزي إدجار جونز وهاريس ديكنسون وديفيد ستراثيرن ومن إخراج أوليفيا نيومان.
وتراجع فيلم الإثارة والدراما (توب جان: مافريك) من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا عشرة ملايين دولار.

والفيلم بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.

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المصدر: وكالات
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