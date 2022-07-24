شوارع «كيغالي».. مسرح مفتوح

تحولت شوارع العاصمة الرواندية كيغالي إلى مسرح مفتوح مع انتشار فرقة «زيرو بوينت» البلجيكية التي تعاونت مع 24 فناناً كوميدياً ومطرباً من رواندا وبوروندي لإقامة عروض استعراضية وتمثيلية.

وتفاعل المارة في الشوارع مع الفنانين الذين ارتدوا الأقنعة وقدموا مشاهد مسرحية ممتعة، ولم تقتصر الاستعراضات على الشوارع، بل دخل الفنانون المتحمسون إلى المحال والمقاهي لإبهار جمهورهم.

وكان مركز إيشو للفنون في كيغالي قد استضاف الفرقة البلجيكية، التي قدمت 15 عملاً ناجحاً في مهرجانات عالمية، لإقامة ورش عمل لتعليم الفنانين المحليين كيفية استخدام الدمى وتنظيم الاستعراضات والمسرحيات في الأماكن العامة.